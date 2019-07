Insertion socioprofessionnelle: La société Cellcom-Guinée au chevet des Jeunes…

CONAKRY-La semaine Nationale de la Formation (SNF) sponsorisée par la compagnie de téléphonie mobile Cellcom-Guinée a été clôturée ce dimanche 30 juin 2019 avec une note d’espoir.

Au cours de cette semaine, 500 jeunes aspirants entrepreneurs et sortants à la fois ont été formés. Le but est de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. Cette première édition qui s’est tenue du 24 au 30 Juin 2019 avait pour thème « La problématique de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en Guinée ».

Pour Fatoumata Diouhe Sidibé, Gérante de l’Agence de communication Zénith, cette première édition est une réponse à la problématique de l’employabilité des jeunes en Guinée. Fruit de plusieurs de plusieurs années de réflexions cette initiative permet d’avoir un autre regard sur l’épineuse question liée à l’emploi des jeunes en Guinée.

‘’Nous étions encore étudiant lorsque nous nous posions la question de savoir que faire et comment faire pour aider ces milliers d’étudiants sortants chaque année de nos institutions d’enseignement supérieur avec la difficulté de décrocher un emploi sans être orientés sur le marché de l’emploi ? En réponse donc à ces interrogations, nous avons créé un concept de la semaine Nationale de la Formation. Cette semaine est pour nous un moyen de booster l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes diplômés », a expliqué la gérante de zénith communication, organisateur de cet évènement.

Présent lors de l’ouverture de la cette première édition, Abdoulaye Yero Baldé, Ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, avait martelé avec foi que le gouvernement dont il est issu fournit assez d’efforts pour permettre à la jeunesse guinéenne d’être compétitive sur le marché de l’emploi.

‘’ Nous encourageons nos jeunes de zénith (…), l’espace est très ouvert et il y a assez d’opportunités en Guinée que ce soit dans le domaine agricole ou autres. Mais il faut avoir la volonté, l’initiative et être persévérant. Il faut se mettre surtout en équipe parce qu’on ne peut pas tout faire seul. En tout cas de notre côté nous allons continuer à vous soutenir dans l’intérêt supérieur de notre pays’’, s’est engagé le ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique

Présent à cette cérémonie de clôture, Diallo Alpha Oumar, responsable de la formation à Cellcom-Guinée, a dans son speech rappelé que Cellcom a accompagné cette initiative de bout en bout. Outre sa tâche d’être une compagnie de téléphonie mobile, Cellcom est encore une entreprise qui s’investit dans le cadre de la culture, du sport et de l’éducation.

‘’ Nous avons été présent non seulement par le sponsoring mais également la mise à disposition de gadget pour le marketing et la facilitation de certaines démarches ainsi que la prise en charge de certaines dépenses pour que la semaine se passe bien. Nous accompagnons ces entreprises parce que cela fait partie de notre politique de responsabilité sociale. Dans le cadre de l’insertion sociale, Cellcom tient à ses engagements dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle. Du 1er Janvier 2015 au 30 juin 2019, Cellcom a formé 541 stagiaires, parmi eux 40 % ont trouvé de l’emploi, soit chez nous à Cellcom ou ailleurs et d’autres sont en bonne position pour décrocher de l’emploi ailleurs. C’est une politique continue chez nous, on ne le fait pas occasionnellement mais dans le cadre de la responsabilité sociale en Guinée’’ a expliqué Diallo Alpha Oumar, responsable de la formation à Cellcom-Guinée.

Ce projet de la Semaine Nationale de la Formation, qui se termine est une initiative de l’agence zénith sous la houlette de plusieurs sponsors dont Cellcom-Guinée. Il promeut l’insertion socioprofessionnelle des jeunes sortants et est ouverte à toutes les institutions d’enseignements supérieurs du pays.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13