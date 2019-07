Guinée : Pivi et Thiegboro bientôt lâchés par Alpha Condé ?

CONAKRY- Suspects clés dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009, les Colonels Claude Pivi alias Coplan, Ministre chargé de la sécurité présidentielle tombé en disgrâce, et Moussa Thiegboro Camara, actuel directeur en charge des services spéciaux seront-ils lâchés par Alpha Condé ? Ces deux hauts officiers de l’armée occupent toujours des fonctions dans la sphère administrative malgré leur statut d’inculpés dans l’affaire du 28 septembre qui vient de connaître un nouveau tournant décisif. En effet, la Cour Suprême a clos définitivement l’enquête en rejetant le pourvoi partiel formulé par les parties civiles à cause de la requalification du dossier en « crimes ordinaires » et du non lieu accordé à deux officiers militaires cités dans l’affaire. Cette avancée majeure ouvre désormais la voie d’une éventuelle tenue du procès longtemps attendu par les victimes.

Le 28 septembre 2009, plus de 150 personnes ont été tuées lorsque la garde prétorienne de la junte dirigée par Moussa Dadis Camara a ouvert le feu sur des manifestants massés au stade sur appel des forces vives, selon les conclusions d’une enquête menée par des experts de l’ONU. Au cours des mêmes évènements, plus de 100 femmes ont été violées, tandis que des dizaines d’autres personnes sont toujours portées disparues.

Au terme de l’instruction du dossier qui a pris de longues années, une dizaine de personnalités civiles et militaires ont été inculpées et renvoyées devant la juridiction de jugement. Les plus emblématiques d’entre elles sont Dadis Camara, ancien chef de la junte, Toumba Diakité, pensionnaire de la maison centrale depuis 2015, le Général Toto Camara, les Colonels Claude Pivi alias Coplan, actuel ministre chargé de la sécurité présidentielle, tombé en disgrâce, Moussa Thiegboro Camara, actuel directeur en charge des services spéciaux. Le cas de ces deux derniers cités est intéressant puisqu’ils sont toujours en fonction. Reste à savoir si Alpha Condé va maintenant les remercier avant le procès dont la date n’est pas encore connue.

Dossier à suivre...

