Foot for Change innove avec un entrainement ouvert au public féminin le dimanche matin

Le dimanche 30 juin était décidément une grande journée pour le football guinéen. Si le Syli National s’est qualifié en fin d’après-midi après une belle victoire 2 à 0 contre le Burundi, c’était le football féminin qui était à l’honneur le dimanche matin avec Foot forChange.

Le projet Foot for Change, sous l’égide de l’ancien footballeur international Fodé Mansaré et soutenu par la Fondation SMB, a été lancé en janvier dernier afin d’offrir à de jeunes guinéennes passionnées de sport et aspirant à réussir leurs parcours scolaires une double formation de qualité, facilitant ainsi leur future insertion socio-professionnelle. La première promotion de Foot for Changeest composée de 50 jeunes filles sélectionnées en fonction de leur mérite et de leur motivation pour intégrer un programme sportif et scolaire ambitieux et exigeant.

Déjà en janvier, de nombreuses femmes d’influence avaient été conviées à la cérémonie de lancement. Ce dimanche matin, elles sont venues se mesurer aux jeunes footballeuses directement à l’entraînement et lors de petits matchs. Malgré la pluie, plus d’une cinquantaine de filles et de femmes étaient réunies en forêt de Coléah pour bénéficier des conseils des entraîneurs de Foot Elite, l’association en charge des entraînements de football au sein de Foot for Change.

Tout au long d’un parcours suivant un chemin dans la forêt, près d’une dizaine d’ateliers étaient prévus mélangeant des femmes d’influence – cadres de la fonction publique et du secteur privé, entrepreneuses, responsables associatives – et jeunes filles de Foot for Changedans une ambiance festive et sportive. Un médecin et un kiné étaient présents sur place en cas de blessure des participantes.

« Cela faisait des années que je n’avais pas joué au football, explique Fanta Dior Kaba, responsable de l’association guinéenne Women Power. Quel plaisir de retrouver la sensation du ballon avec ces jeunes filles si motivées et sportives et des coachs de haut-niveau. C’était une excellente initiative de la Fondation SMB qui j’espère sera renouvelée »

Après deux heures d’échauffements à travers ces multiples ateliers, plusieurs matchs ont eu lieu entre les filles de Foot for Change et ces femmes d’influence. Malgré la supériorité technique des jeunes filles, les femmes d’influence ont tout donné pour rivaliser sur le terrain, marquant même plusieurs buts.

« J’ai été impressionnée par le sens tactique et la motivation de ces jeunes filles sur le terrain, nous raconte Emma Camara, entrepreneuse dans le digital. Cela témoigne d’une mentalité de combattante. Je suis sûre qu’avec l’accompagnement de « Foot for Change », elles iront loin dans la vie professionnelle et sportive ».

Vers 12h30, la Secrétaire Générale du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Madame Sama Kaba, est même venu admirer ce grand rendez-vous du football féminin guinéen.

« Au sein de mon Ministère, nous avons fait du sport féminin une priorité, nous explique madame Sama Kaba. C’est pourquoi j’apprécie l’initiative Foot for Changequi est un excellent exemple pour promouvoir le sport féminin et l’égalité femme-homme en Guinée ».

Lorsque les matchs ont pris fin vers 13h30, il a été rappelé à l’ensemble des participantes l’importance de laisser les lieux propres, chacun aidant à ranger le matériel qui avait été installé pour l’événement. Puis les jeunes filles de Foot forChange ont été réunies afin qu’elles reçoivent les lettres de leurs correspondantes françaises ainsi que quelques cadeaux en provenance du Collège République de Bobigny.

« Malgré la pluie, l’atmosphère était chaleureuse et toutes les joueuses se sont données à fond, déclare Binta Diallo, marraine de Foot for Changeet organisatrice de cette matinée. Nous sentons un engouement de plus en plus fort pour le football féminin en Guinée et cela est due en partie à l’initiative de la Fondation SMB de soutenir Foot for Change. »