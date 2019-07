Abuja : L’Etat guinéen "nargue-t-il" la Cour de justice de la CEDEAO?

ABUJA-Visé par une plainte devant la Cour de Justice de la CEDEAO (communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), l’Etat guinéen a brillé par son absence lors de la première audience dans la procédure qui l’oppose aux victimes de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimesse. Cette audience qui s'est ouverte le jeudi 27 juin s’est poursuivie le vendredi 28 à Abuja au Nigeria.

Selon nos informations, cette procédure de référé s’est déroulée en présence d'une délégation du collectif des victimes et de Maitre Alpha Yaya Dramé avocat des plaignants. Lequel a expliqué à la Cour le processus qui a conduit à l'expulsion de près de 20.000 citoyens de leurs maisons à Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimesse en février et mars de cette année.

Au tribunal, l'Etat guinéen a brillé par son absence obligeant les juges à accorder dix jours supplémentaires aux autorités de Conakry pour transmettre leurs observations écrites, apprend-on. Toutefois, passé ce délai, la juridiction ouest-africaine va statuer sur le fond de cette affaire. Les victimes se disent satisfaites de cette première phase.

Nous n’avons pas encore réussi à entrer en contact avec l’agent judicaire de l’Etat pour comprendre les raisons réelles justifiant l’absence de l’Etat guinéen à cette audience. Cependant en début juin, maitre Mory Doumbouya que nous avons interrogé avait indiqué qu’il a reçu notification de deux requêtes visant l’Etat guinéen.

« Je vais constituer des avocats pour qu’ils assurent la défense de l’Etat guinéen dans le cadre de cette procédure (…). Il faudrait que la République de Guinée produise ses éléments de défense pour que la Cour puisse retenir une date éventuelle pour la tenue du procès », avait indiqué l’agent judicaire de l’Etat, maître Mory Doumbouya.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

