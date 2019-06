Guinée : Thierno Monenembo est-il membre de l’UFDG ?

CONAKRY- L’écrivain Thierno Monenembo a t-il pris sa carte de membre de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée ? L’auteur du célèbre romain « Les écailles du ciel » a apporté un démenti suite aux accusations de militantisme en faveur d’un parti d’opposition portées contre lui.

« Je ne suis pas membre de l’UFDG, et je ne me vois pas appartenir à un parti politique (…). Ce n’est pas dans mon caractère. Je suis tellement libre (…). Il y a trop de principes dans un parti politique. Il faut respecter le chef et moi j’ai une sainte horreur du chef. Je réitère que je ne suis membre d’aucun parti politique en Guinée. Je suis libre de faire ce que je veux (…), je peux m’exprimer partout, si je dois gueuler je le fais. Demandez à Cellou Dalein, je ne suis pas une fois encore membre de l’UFDG, je n’ai jamais assisté à une réunion technique de ce parti. Certes j’ai assisté à leur Assemblée Générale qui est d’ailleurs ouverte à tout le monde, mais jamais à une réunion technique. Je ne suis membre d’aucun parti politique. Je suis trop libre pour adhérer à un parti politique. C’est vrai que suis sympathisant de l’UFDG, mais rien ne me lie à cette formation, politique, je n’ai aucun contrat avec eux », a précisé Thierno Monenembo.

Cette précision met fin aux spéculations sur la position politique du nouvel adhérent au Front National pour la Défense de la Constitution.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13