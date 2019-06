Naby Keïta met fin aux rumeurs : "Je ne suis pas blessé..."

LE CAIRE- Alors que des rumeurs courent sur son état de santé depuis sa sortie lors du match contre le Nigeria, Naby Keïta le milieu de terrain Guinéen a apporté des précisions ce samedi en conférence de presse.

« Lors du match contre le Nigeria je suis sorti puisque je ne devrais pas jouer les 90 minutes. Le médecin avait dit qu'il me faut 45 minutes au maximum. C'est la fatigue qui a fait que je suis sorti mais je n’étais pas blessé. Le lendemain on m’a imposé le repos. Après j’ai entendu beaucoup de rumeurs autour de ma personne. Je ne suis pas certain de jouer face au Burundi, mais comme on a encore un jour avant le match, on verra demain », a précisé l’international guinéen.

Paul Put, le sélectionneur guinéen se dit conscient de l’obligation de remporter les trois points face au Burundi pour espérer une qualification de la Guinée en huitièmes de finale.

« Je pense avec les joueurs, les entrainements et tous les discours que nous avons faits,tout le monde est conscient. Nous le savons très bien que tout le public est déçu. On va jouer avec le cœur pour gagner. Nous connaissons la pression. Mais on doit juste voir comment être mentalement fort pour affronter ce match », a lancé Paul Put.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Envoyé spécial d'

Africaguinee.com

En Égypte