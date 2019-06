Crise politique en Guinée : Un groupe national de contact voit le jour…

CONAKRY-Un nouvel outil vient d’être mis en place pour faire face aux crises perpétuelles qui menacent la paix en Guinée. Il s’agit du Groupe National de Contact et de dialogue de la paix (GNC).

A l’initiative des Nations-Unies, la création de ce Groupe de contact a pour but d’offrir aux acteurs nationaux l’opportunité de créer et d’appuyer des espaces de dialogue en Guinée. Il est composé de personnalités guinéennes reconnues. Sa mise en place vise à favoriser l’expression d’un débat inclusif, libre et serein en faveur de la justice, la paix et la sécurité dans le pays.

Ce Groupe National de Contact et de dialogue pour la paix entend d’abord contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs dont l’appui des initiatives de dialogue et de construction de consensus favorables à l’apaisement, à la paix et la sécurité pour tous. Ensuite, la promotion d’un débat politique dépassionné n’attisant pas les haines et les tensions tout en renforçant des échanges constants entre les élus et les citoyens. Enfin, de contribuer à créer un climat politique apaisé et durable propice au développement socioéconomique du pays.

Selon le professeur Salifou Sylla, président de ce groupe composé de 12 membres, cet organisme a pour mission de promouvoir et faciliter des espaces de dialogues permettant une implication élargie de différents groupes structurés et la prise en compte de leurs perspectives sur les questions d’intérêt commun y compris celles des droits de l’Homme, de genre de justice et de sécurité.

Pour l’ancien ministre guinéen de la Justice, il s’agit aussi de contribuer à rétablir un climat de confiance dans le pays, rendre l’espace politique plus convivial et ouvert ou chaque citoyen (Homme, Femme, jeunes, vieux) se sent partie prenante et participant actif utile à la Nation.

D’ores et déjà, ce Groupe National de Contact et de dialogue pour la paix exprime des préoccupations sur la violation des droits constitutionnels (droit de manifester art 10 de la constitution), l’impunité, la question de la révision constitutionnelle, la politisation des nominations aux postes administratifs.

‘’ Nous sommes conscients que la tâche est immense. Nous allons nous y atteler dans l’intérêt de la nation guinéenne, afin de contribuer durablement au dialogue entre les acteurs sociopolitiques et la préservation de la paix. Nous nous efforcerons pour que notre médiation soit active avec une juste appréciation de la situation. Notre vocation étant de dire la vérité en toutes circonstances. Comme nous l’ont réclamé les différents acteurs rencontrés, nous essaierons de nous y tenir avec le souci permanent d’aider à sortir des cycles de crises que connait notre pays depuis plusieurs années’’ a indiqué le président du GNC.

Selon lui, le respect des lois par l’ensemble des citoyens et des institutions publiques et privées est le facteur clé de la paix et de la stabilité d’une nation.

‘’ La force elle-même est au service du droit pour garantir les libertés collectives et individuelles. Ces libertés ainsi que les différentes opinions doivent s’exprimer dans le respect de l’ordre établi et de stabilité d’une nation’’ a-t-il dit.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13