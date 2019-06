Réconciliation entre Cellou et Bah Oury : qu’en pense Maître Boucounta Diallo ?

CONAKRY- Maître Boucounta Diallo vient de trancher à propos d’une éventuelle réconciliation entre Cellou Dalein Diallo et Bah Oury. L’avocat sénégalais qui est ami des deux hommes politiques guinéens a estimé qu’une réconciliation est toujours souhaitable.

« Je crois qu’il est bon de rétablir la vérité sur ce point précis. Cette question n’a jamais été évoquée entre moi et Cellou Dalein ni entre moi et Bah Oury. Mais je le répète, si cela devait permettre à la Guinée de faire un bond en avant de garder sa stabilité, de consolider sa démocratie et ses partis politiques, pourquoi ne pas le souhaiter ? Car en politique un leader doit toujours apprendre à procéder par addition et non par soustraction », a confié Maître Boucounta Diallo à un journaliste d’Africaguinee.com.

Cette précision de l’avocat sénégalais intervient dans un contexte politique assez tendu entre Cellou Dalein Diallo et Bah Oury. Ce dernier a gagné cette semaine son procès en appel sur la décision l’excluant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com