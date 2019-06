Paul Put : « Ce n’est pas encore fini… »

ALEXANDRIE- Malgré la défaite concédée ce mercredi 26 juin 2019 par ses poulains face à l’équipe nigériane, l’entraîneur du Syli national de Guinée garde encore l’espoir de voir son équipe au second tour de la Coupe d’Afrique des Nations.

Paul Put estime que rien n’est encore perdu, misant par avance sur le dernier match de son équipe contre le Burundi.

« On a toujours la chance. On doit attendre le dernier match qu’on doit gagner. Nous devons aussi voir ce qui va se passer entre le Nigeria et le Madagascar. Ce n’est pas encore fini. il reste encore une journée », a lancé Paul Put qui appelle les guinéens à continuer à soutenir leur équipe nationale.

« Je pense que nous dévons continuer à encourager les joueurs. C’est mieux que d’être déçus ou de décourager les joueurs. C’est maintenant qu’on a besoin de tout le monde », a lancé le sélectionneur guinéen.

En deux matchs, le Syli de Guinée n’a récolté qu’un point pour le moment. Tout devra désormais se jouer lors de son dernier match contre le Burundi. Ibrahima Traoré et ses coéquipiers devront absolument gagner ce match pour espérer se retrouver en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

« On savait déjà qu’avec le Nigéria ça allait être un match compliqué. On était bien organisé pour faire au moins un match nul, mais il faut reconnaitre c’est dommage. Avec Naby je ne peux pas dire qu’il n’était pas dans le match, c’est vrai il a eu des petits soucis dans le match, c’est pourquoi nous l’avons changé. Nous avons voulu le changer avant, il a dit qu’il se sent bien et qu’il veut rester, nous avons chauffé Lass Bangoura et nous avons pris la décision. C’était une coïncidence de faire les deux changements mais pour Naby Keinta c’était prévu. Je pense que les joueurs ont donné mais on ne jouait pas contre n’importe quelle équipe. Nous avons eu la malchance avec les deux changements en même temps. Ce qui nous a désorganisés », s’est défendu le sélectionneur Paul Put après la défaite de son équipe face au Nigéria.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Envoyé spécial d’Africaguinee.com

A Alexandrie