Ismaël Nanfo Diaby : « Je suis menacé de mort à Kankan… »

KANKAN- L’imam Nanfo Ismael Diaby, qui a prié en NKO se dit victime de menaces de mort ! Il a été chassé du local qui abritait sa structure de formation en langue Nko et de vente des produits traditionnels.

Nanfo Diaby dit être victime de menaces de mort de la part d’un imam qui pense qu’il doit être tué comme c’est souvent le cas au Nigeria.

« Il s’agit de Elhadj Mamady Condé, 2èmeimam de la mosquée de Sogbe qui estime que c’est en Guinée ici que quelqu’un peut prier en Nko et sortir indemne. Il a dit que si c’était au Nigeria on allait me tuer », a accusé Ismaël Nanfo Diaby. Le chroniqueur annonce également avoir porté plainte contre l’imam en question.

L’imam Diaby qui est quasiment excommunié à Nabaya est en séjour à Siguiri depuis plus d’une semaine. « A mon retour, je vais informer les autorités à tous les niveaux, le préfet, le maire, le Gouverneur parce que j’ai peur comme ça », promet-il.

Contrairement à ce qui se raconte comme quoi il serait en fuite lui et sa famille, il nous apprend qu’il est dans la cité aurifère pour des raisons sociales.

Certaines organisations de défense des droits de l’Homme et de prévention des conflits dans la région suivent de près ce dossier qui convient désormais d’appeler Nafo-gayte. Car, estime-t-on, une mauvaise gestion de son cas, pourrait conduire à sa radicalisation.

A rappeler que Nanfo Diaby a bénéficié récemment du soutien de plusieurs formateurs en Nko.

A suivre !

De Kankan Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 656 44 26 28