Guinée: lâché par ses amis, Alpha Condé en quête de nouveaux soutiens…

CONAKRY-Dans sa quête de soutiens pour son projet de nouvelle Constitution pouvant lui ouvrir la voie d’un mandat de plus à la tête de la Guinée, Alpha Condé semble avoir identifié de nouvelles cibles à convaincre. Il s’agit tout d'abord des étudiants. Explications.

Pour récolter d’éventuels alliés, ses lieutenants sont en train, depuis quelques jours, de lorgner les universités. Des missions sont déployées dans les différentes institutions d’enseignement supérieur pour dit-on poser le débat sur la Constitution. L’objectif est de convaincre cette couche dans les amphis d’adhérer à l’idée de la nécessité de changer la Constitution. Mais la tâche ne semble pas aisée dans le contexte actuel, où les actes réprobateurs et de défiance en ce qui concerne ce projet font légion.

Il faut dire que les étudiants ne constituent pas l’unique cible du Chef de l’Etat. Sur le front diplomatique, il a mobilisé les ambassadeurs. La missive signée par Mamadi Touré invitant ses destinataires à vendre l’idée de "l'opportunité et de la nécessité" d’adopter une nouvelle loi fondamentale au niveau des autorités et institutions auprès desquelles ils sont accrédités, est édifiante.

Mais la fuite dans la presse de cette note confidentielle adressée par le ministre des affaires étrangères aux différentes représentations diplomatiques de la Guinée, semble davantage compliquer la tâche au Chef de l’Etat. Elle risque d'ailleurs de produire le contraire de l’effet escompté.

D’abord fragilisé par la démission du ministre Cheick Sako qui a affiché son opposition au changement de la Constitution, ensuite lâché par certains de ses amis (Albertt Bourgi et maître Boucounta Diallo, ndlr) à l’international, Alpha Condé est plus en plus isolé. Sidya Touré le leader de l’UFR en a d’ailleurs la ferme conviction.

« La réalité c’est que le Président est isolé sur cette question. Il est totalement isolé (…) Aujourd’hui, tout le monde s’est défausser parce que c’est un sujet indéfendable », martèle l’opposant.

A suivre...

