Paul Put sur le match contre le Nigéria : « Si Naby Keita est prêt à 100%... »

ALEXANDRIE- Après le nul concédé face au Madagascar, le Syli National de Guinée doit impérativement gagner pour mettre toutes les chances de son côté pour la qualification au second tour de la Coupe d’Afrique des Nations.

L’entraîneur guinéen Paul Put qui a annoncé de possibles changements tactiques, a tranché sur la question de Naby Keita, le champion européen avec son club de Liverpool.

« Si Naby est prêt à 100% on ne va pas hésiter à démarrer avec lui. Tout dépend de lui. Il avait eu une blessure, il n’était pas évident qu’il participe à la CAN. Après on a tout fait pour préparer Naby, il s’entraine à 200%. Je sais que physiquement il est prêt, et s’il est prêt mentalement il va démarrer le match. Nous allons démarrer le match avec les meilleurs pour équilibrer l’équipe qui joue contre le Nigeria sur plusieurs facteurs, soit défensivement, au milieu de terrain ou à l’offensive. Je pense qu’on a besoin de tous les 23 joueurs. Mais nous savons que c’est 11 joueurs qui vont démarrer le match. Donc les 11 qui vont démarrer demain, on va voir s’ils vont gérer, à défaut on va opérer le changement. Mais j’espère que les 11 entrants seront en pleine confiance avec la fierté de faire quelque chose pour leur pays, je pense que c’est le moment pour eux de montrer quelque chose», a déclaré l’entraîneur Paul Put qui n’a pas manqué de lancer un appel à l’endroit de ses poulains.

« Le Nigeria est une très bonne équipe qui a des qualités individuelles, ils ont la vitesse, ils ont l’expérience, c’est une grande nation de football en Afrique. Donc c’est une motivation pour la Guinée d’affronter le Nigeria. On le sait, ce sont de bons joueurs, mais nous avons aussi de bons joueurs. C’est à nous de montrer notre valeur face du Nigeria », a rappelé Paul Put.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Envoyé spécial d’africaguinée.com

À Alexandrie