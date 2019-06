Mairie de Ratoma : des bisbilles à l’UFDG pour remplacer feu Taran Diallo ?

CONAKRY-La succession de Souleymane Taran Diallo, décédé le lundi 24 juin d’un AVC, à la tête de la mairie de Ratoma suscite la controverse. Et pour cause : des rumeurs les plus folles circulent depuis 24 heures comme quoi l’Union des forces démocratiques de Guinée envisagerait de substituer Issa Soumah l’actuel premier vice-maire par un autre. Alors que la polémique enfle notamment sur les réseaux sociaux, le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo a tranché dans le vif.

« Nous sommes en deuil, on s’occupe du programme des funérailles de notre défunt. Mais pour cette question de succession n’a jamais été abordée au sein du parti puisqu’elle ne se pose pas. Issa Soumah est un militant convaincu de l’UFDG depuis 2007. Si on ne voulait pas qu’il soit maire, est-ce qu’on aurait accepté qu’il soit vice-maire puisqu’on savait que la mort pouvait arriver ? Il faut que les gens arrêtent », confie à Afrcguinee.com un proche de Cellou Dalein Diallo qui pointe du doigt des communicants en perte de repère à la solde du parti au pouvoir d’être derrière ces rumeurs.

Aujourd’hui ce débat est focalisé sur le volet ethnique. Mais à l’UFDG, on garde la sérénité précisant que le parti ne tombera dans ce piège en s’inscrivant dans une logique contraire aux principes qu’il a toujours défendus : l’égalité entre les citoyens guinéens. « Comment peut-on combattre cette politique d’Alpha Condé et marcher sur ses pas ? Pour nous, cette question ne se pose guère. Le poste de maire reviendra à qui de droit selon les dispositions de la Loi. Et nous rappelons que les postes de sept vices-maires de Ratoma sont tous issus de l’UFDG. Donc, pour nous le débat ne se pose pas », a tranché ce responsable de l’UFDG.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguuinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112