La Fondation SMB s’engage pour la réussite des lycéens de Pita et Dalaba au baccalauréat

Alors que les épreuves du baccalauréat approchent, la Fondation SMB-Winning a choisi de soutenir à hauteur de 50 millions de francs guinéens le projet « 224 Objectif Bac » de l’ONG Kharan, visant à améliorer le taux de réussite des lycéens dans la région de Mamou. L’objectif du projet est de former et déployer 42 enseignants volontaires dans les villes de Pita et Dalaba pour fournir du soutien scolaire et une assistance pédagogique à 850 candidats.

Les initiateurs du projet « 224 Objectif Bac » sont essentiellement des jeunes journalistes et étudiants, qui ont été frappés par les résultats du bac 2018, particulièrement décevant avec 74% de recalés aux épreuves. Dans la région de Mamou, seulement 13,96% des candidats ont réussi à décrocher le fameux graal. À Pita, sur les 531 candidats présents aux épreuves, seuls 62 ont été admis.

« Au sein de la Fondation SMB-Winning, nous soutenons plusieurs projets en lien avec l’éducation, comme le projet « Foot for Change ». Accompagner les lycéens dans leur révision nous parait essentiel pour contribuer à l’accroissement des chances et à la réussite du plus grand nombre » déclare Frédéric Bouzigues, Secrétaire Général de la Fondation SMB.

Pour Mohamed Ali Kondé, président de l’association Kharan : « Le soutien financier important de la Fondation ainsi que son expérience dans le champ éducatif en fait un partenaire de choix pour notre association, et plus particulièrement sur ce projet ».