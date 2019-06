Actes de vandalisme à Conakry : le ministre Keira hausse le ton !

CONAKRY-Face aux actes de vandalisme et de casse avant et après les matchs de l’équipe nationale de Guinée, le ministre de la sécurité et de la protection civile a haussé le ton ce mercredi 26 juin.

Alpha Ibrahima Keira qui a été interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com, a mis en garde les fauteurs de troubles qui seront pris sur la voie publique. Dans son bref speech, le chef du département de la sécurité et de la protection civile l’a rappelé à qui veut l’entendre que la voie publique doit être sûre pour tous les usagers.

Il avertit que tout citoyen qui en fait une utilisation abusive et privative de la chaussée, les forces de l’ordre seront dans l’obligation de faire respecter la loi.

‘’ Force doit être à la loi et l’ordre public doit être une règle observée par tout le monde tant que nous serons aux affaires. Vous ne devez pas empêcher les gens de vaquer à leurs affaires et en sécurité, nous voulons la sécurité pour tout le monde. Celui qui veut suivre un match de football, tu va dans les maisons de jeunes qui existent partout dans les communes de Conakry, des écrans géants ont été installés dans ce sens, à défaut d’être dans ta propre maison. Si c’est une victoire tu t’exclames comme tu veux, si c’est une défaite tu l’apprécieras comme tu veux (…), mais la voie publique il faut qu’elle soit sûre pour tout le monde et égale pour tout le monde. Aujourd’hui avant le match (Guinée –Nigeria, ndlr), sur l’autoroute il n’y a pas de circulation parce que les routes sont barricadées, les gens ne parviennent pas à passer sur cette route. Certains fonctionnaires n'ont pas pu rallier leur lieu de travail. Est-ce qu'on appeler cela patriotisme ou soutien à l’équipe nationale Football? (…). Celui qui veut n’a qu’à aller en Egypte. Le vandalisme nous ne le tolérerons pas sur la voie publique’’, a averti le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Alpha Ibrahima Keira.

Sidya Touré qui s’exprimait ce mercredi a dénoncé cette mesure restrictive des services de polices. « Quand le Sily National gagne, on ne peut pas interdire aux guinéens de célébrer cela sur la place publique. Le rôle de la police, c'est de nous protéger, pas de nous interdire tout », a dénoncé le leader de l’UFR.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

