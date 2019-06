Naby Keita à Africaguinee.com : "on fera tout pour gagner contre le Nigeria"

CONAKRY-Après avoir été tenu en échec par le Madagascar (2 buts partout), le Sily national de Guinée compte se "racheter" face au Nigéria pour rassurer ses millions de supporters. C’est du moins l’assurance donnée par Naby Keita, l’un des pivots de l’équipe qui a été interrogé l’envoyé spécial d’Africaguinee.com

« L’échec ou la déception est constitutif du football, mais le plus important est de savoir se relever. Je pense que c’est le foot ça arrive, maisil ne faut pas baisser la tête. On va relever la tête contre le Nigeria. C’est le foot c’est vrai on est un peu déçu par rapport au résultat obtenu lors du premier match. Je pense qu’on est bien concentré ces jours-là à l’entrainement pour corriger les erreurs contre Madagascar pour battre le Nigeria. (…) Je demande au peuple de Guinée de ne pas se décourager, ils n’ont qu’à continuer à nous soutenir, nous sommes là pour nous et pour eux aussi, nous les comprenons, nous pensons à eux, on fera tout pour gagner contre le Nigeria », a assuré le milieu de Liverpool.

La Guinée affronte ce mercredi 26 juin le Nigéria, le choc au sommet de la poule B. Ernest Séka pense qu’il faut gommer les erreurs du premier match et de garder le positif pour gagner face au Nigéria.

« Il faut vite passer au match suivant parce qu’il s’annonce déjà. On va se concentrer pour nous préparer au mieux contre le Nigeria. Il faut essayer de gommer les erreurs faites au premier match contre le Madagascar et de garder que le positif (…) Même si bon après, le foot est fait d’erreurs de toute manière il y en a toujours, il faut toujours faire le moins possible d’erreur pour être performant », souligne Ernest Seka.

Alpha Ousmane Bah

Envoyé spécial d’Africaguinee.com