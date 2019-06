Le Programme WURI/UNIR lancera ses activités ce Mercredi 26 Juin à Conakry sous la présidence d’honneur du Premier Ministre, Ibrahima Kassory Fofana

Sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory FOFANA, l’Unité de Gestion du Programme d’Identification Unique pour l’Inclusion et l’intégration sous régionale (WURI/UNIR) organise la cérémonie de lancement officiel de ses activités, le Mercredi 26 Juin 2019 à l’Hôtel Kaloum de 9H00 à 15H00.

L’objectif général du Programme est de doter à l’horizon 2024 toute personne résidant sur le territoire guinéen et des Guinéens résidant à l’étranger d’un document d’identification reconnu par le Gouvernement et facilitant l’accès aux services grâce à une authentification assurée à l’aide de la biométrie et d’un numéro d’identification unique.

Sont conviés à prendre part aux travaux, le Gouvernement, les Institutions Républicaines, les Représentations diplomatiques et consulaires, les Institutions Internationales, les Organisations Syndicales et Patronales, les Organisations de la Société Civile, le Secteur Privé, ainsi que des Partenaires Techniques et Financiers.

Vu l’importance de cette importante cérémonie de lancement officiel, l’Unité de Gestion du Programme d’Identification Unique pour l’intégration et l’Inclusionsous régionale (WURI/UNIR) sait compter sur la présence effective de tous les acteurs concernés.

L’Unité de Gestion du Programme WURI/UNIR