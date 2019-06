Guinée : pourquoi Thierno Monenembo est contre le projet de 3ème mandat pour Alpha Condé ?

CONAKRY- Les rangs des opposants au projet de référendum pour une nouvelle Constitution viennent d’être renforcés. L’écrivain Thierno Monenembo a officialisé ce mardi 25 juin 2019 son adhésion au Front national pour la défense de la Constitution.

Selon l’auteur des « Écailles du ciel », la défense de la Constitution doit être un engagement citoyen.

‘’ Je suis ravi cde constater que c’est la société civile qui est devant, les partis politiques sont derrières. Parce que le problème n’est pas politique. C’est une question de citoyenneté. Nous, les guinéens, nous sommes obligés de créer dans ce pays une conscience citoyenne. Il est grand temps que cette conscience se fasse et avec elle nous créons une vigilance citoyenne. Si je suis là ce matin c’est parce que je partage et profondément les principes et les idéaux de ceux qui ont eu l’initiative de créer ce front national pour la défense de la constitution. Je pense en effet que la défense de la constitution n’est pas quelque chose d’important, c’est quelque chose de sacrée’’ a indiqué Monenembo.

Le nouvel adhérent au FNDC regrette les pouvoirs en Afrique soient très souvent autoritaires.

‘’ Le Chef est le propriétaire de tout dans les pays, surtout en Guinée (…) il fait ce qu’il veut, selon sa fantaisie. Aujourd’hui Alpha Condé est à la fin de son 2èmemandat. Il a été élu sur la base d’une constitution qui avait fixé les 2 mandats. Puisqu’il veut rempiler, il va modifier la constitution. Il agit au nom de son propre intérêt. Les intérêts nationaux ne sont pas mis en évidence. C’est dramatique. Parce que la constitution garantit la stabilité de l’Etat donc l’avenir du pays. C’est elle qui garantit la paix civile. Nous avons tous le droit mais aussi le devoir impérieux de la défendre. Nous devons tout faire pour que la Guinée réappartienne au seul propriétaire de ce pays qui est le peuple de Guinée’’ a-t-il dit, avant de rappeler de vive voix que la Guinée appartient au peuple de Guinée, elle n’appartient ni à un parti politique, encore moins un individu ou une ethnie.

‘’ Malheureusement depuis l’indépendance, celui qui arrive au pouvoir est le propriétaire, il faut en finir. Parce que c’est l’arbitraire, mais aussi c’est le règne du n’importe qui et du n’importe quoi. Il est grand temps que la Guinée change’’, a souligné Thierno Monenembo.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13