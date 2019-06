Alexandrie : le message fort du ministre Bantama Sow aux joueurs du Sily…

ALEXANDRIE- C’est un message fort que le ministre des Sports a lancé aux joueurs guinéens, à la veille du match contre le Nigéria. Sanoussi Bantama Sow qui a rendu visite aux différentes délégations guinéennes venues encourager le Onze national à cette 32ème édition de la coupe d’Afrique des nations, a insisté sur l’impératif de remporter la victoire contre le Nigeria. Il invite aussi à la cohésion et à un sursaut patriotique des joueurs.

« Je ne suis pas technicien mais tous les guinéens comme moi espéraient avoir une victoire contre le Madagascar, malheureusement nous avons été surpris. J’espère de tout mon cœur que chacun a tiré les leçons et que le prochain match contre le Nigeria nous allons gagner et nous sommes condamnés à gagner. Antonio Souaré, président de la fédération s’est adressé à toute l’équipe au nom du gouvernement. Je pense que chacun a compris et nous espérons tous que le Syli va gagner pour pouvoir continuer la bataille » a déclaré le ministre des sports Sanoussy Bantama Sow.

Il a aussi lancé un message d’unité aux joueurs. « Nous sommes en train de faire le tour des hôtels pour savoir comment vous vivez et vous dire que la délégation guinéenne elle est une. Je précise qu’elle est une, ce n’est pas celle de Paul ou de Pierre. Nous sommes tous venus ici pour supporter la Guinée, le syli national qui représente la Guinée. Vous avez vu la Guinée au premier match, tous les guinéens se sont mobilisés comme un seul homme sans aucune considération, loin de l’ethnie, loin des partis, tout le monde c’est le rouge jaune vert. Donc ici aussi je vous prie de nous donner la main pour l’amour de Dieu. Évitez de dire tel est de ce clan et tel autre est de l’autre. En tout cas personne est de mon clan, Antonio n’est pas là mais je peux parler à son nom, personne n’est de son clan. Tous ceux qui aiment Antonio ou Bantama vous devez vous battre pour qu’il y ait la cohésion parce qu’en cas de problème c’est à nous que le président va s’adresser. Je rentre en Guinée mais j’ai donné des consignes fermes à Isto Keira qui est le chef de la délégation, quiconque désormais va créer de problème on va l’embarquer pour le ramener en Guinée. Honnêtement il n’y a pas de problème pourquoi vous voulez créer des problèmes mais j’espère que c’est des petites incompréhensions » a-lancé M. Sow.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Envoyé spécial d’Africaguinee.com

À Alexandrie