Ahmed Kourouma à propos de Taran Diallo : "Un serviteur de l’Etat qui jamais n’a failli"

C’est avec une infinie tristesse que j’apprends le décès de Souleymane Taran Diallo. C’est une perte douloureuse pour Ratoma et Conakry en particulier et la Guinée tout entière en général. Peu d’hommes politiques peuvent se targuer aujourd’hui de l’intégrité et de la probité dont il était finalement comme une définition.

Il était pour moi comme un grand frère protecteur, respectueux et curieux des autres. Un serviteur de l’Etat qui jamais n’a failli et dont l’enseignement maintenant perdurera dans nos vies comme il a élevé la sienne.

Je présente mes condoléances attristées à toute sa famille ainsi qu’à l’ensemble de L’UFDG. Je sais que depuis l’éternité mon Grand Frère veillera sur chacun de nous avec le même amour des siens et la bienveillance qu’il avait à foison.

Il ne faut pas pleurer les voiles qui disparaissent à l’horizon, car un voyage ne s’achève pas sur un départ. Il me manquera beaucoup.

Ahmed Kourouma