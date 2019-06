Paul Put se confie à Africaguinee.com : "mes plans pour affronter le Nigéria"

ALEXANDRIE-Tenu en échec par le Madagascar pour son entrée en compétition à la Coupe d’Afrique des Nations (2-2), le Sily National de Guinée affronte ce mercredi 26 juin le Nigéria. Paul Put et ses hommes n’ont pas le choix pour ce match. Pour se relancer et rassurer les millions de guinéens, une victoire est nécessaire. Sélectionneur et joueurs ont déjà tourné la page de la déception liée au nul concédé face au Madagascar. Les esprits sont désormais tournés vers le match contre le Nigéria. Paul Put compte l’aborder avec sérénité en corrigeant les erreurs précédentes. Notre envoyé spécial lui a tendu le micro.

AFRICAGUINEE.COM : Une victoire était attendue parce qu’on était favori sur le papier. Finalement nous concédons un match nul face au Madagascar qui est à sa première participation dans une coupe d’Afrique des Nations. Quelles leçons tirez-vous de ce match ?

PAUL PUT : Je pense qu’on a bien joué et qu’on avait mérité de gagner le match contre le Madagascar, les statistiques sont là situées à 65%. C’est dommage parce que dans ce match nous avons créé beaucoup d’occasions, nous ne pouvions pas créer plus que ça. Maintenant il faut concrétiser. Nous avons déjà marqué 2 buts mais c’est des fautes individuelles que nous sommes en train de payer cash actuellement. C’est ça la réalité mais c’est difficile de corriger des fautes individuelles pour un entraineur, les fautes individuelles peuvent arriver à n’importe quelle équipe. Ce qui est important c’est de prendre des leçons pour jouer contre le Nigeria avec beaucoup de concentration.

Comment préparez-vous le match contre le Nigéria ?

Il n’y a pas une raison pour jouer un football de panique. Vous avez vu l’appréciation, tout le monde a dit que nous avons la meilleure équipe maintenant nous avons enregistré des fautes individuelles. Là je ne peux pas dire qu’il n’y en aura pas, on essaye de faire notre mieux. Nous allons attaquer le Nigeria avec toute notre possibilité, il y a l’engagement des joueurs, la volonté et la discipline mais il faut le calme sans faire de panique.

Est-ce tous les joueurs alignés face au Madagascar sont titulaire dans leurs clubs respectifs ?

Nous ne sommes au Brésil, il faut voir la réalité. Nous avons des joueurs qui jouent dans des grands clubs, nous avons des blessés qui sont revenus, il y aussi des joueurs qui n’ont pas tellement joué mais on a fait tous les matchs de qualification avec le même groupe. Tout le que le peuple de Guinée était content, tout le monde a confiance sur cette équipe, pourquoi ne pas faire confiance à cette équipe maintenant ? C’est parce que c’est la panique ? Non, il faut encourager cette équipe parce que nous avons la bonne équipe, donc nous allons jouer jusqu’au bout.

Entretien réalisé par Alpha Ousmane Bah(AOB)

Envoyé spécial d’Africaguinee.com

À Alexandrie