Nouvelle Constitution : Les opposants comptent défier Alpha Condé dans ses fiefs…

KANKAN- Les opposants au projet de référendum constitutionnel envisagent de défier Alpha Condé dans ses fiefs. Ils projettent une nouvelle manifestation dans la ville Kankan pour réitérer leur opposition au projet de changement constitutionnel pouvant ouvrir la voix à un troisième mandat pour Alpha Condé.

Pilotée par l’antenne régionale du Front National pour la Défense de la constitution, cette nouvelle mobilisation intervient après une autre similaire survenue dans la même ville il y a un mois qui a été émaillée par des violences.

Sur le terrain, les concertations se multiplient entre notamment les partis politiques d’opposition composés du PEDN, de l’UFDG, du PADES, du BL et de l’UFR. Ils estiment avoir tiré les leçons de la première manifestation qui s’était soldée par des affrontements entre eux et les partisans du parti au pouvoir, occasionnant des blessés.

A la fin d’une réunion préparatoire organisée à Kankan par l’antenne locale du FNDC, le porte-parole Cheick Mamady KABA a décliné les objectifs de la prochaine manifestation dont la date sera dévoilée jeudi prochain. « Nous disons NON au glissement du mandat présidentiel, Non au Referendum, NON à la révision de notre constitution », a-t-il martelé, promettant une mobilisation à l’image de Nzérékoré.

A suivre…

Depuis Kankan, Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com