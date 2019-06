Emploi des jeunes : Cellcom Guinée sponsorise la semaine Nationale de la Formation…

CONAKRY- Dans le but de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes entrepreneurs et étudiants guinéens, la compagnie de téléphonie mobile Cellcom-Guinée a décidé de sponsoriser à partir de ce lundi 24 Juin 2019, le projet de la Semaine Nationale de la Formation. Cette première édition qui se tient du 24 au 30 Juin 2019 va connaitre la participation de 500 jeunes entrepreneurs et chercheurs d’emplois.

Ce projet est une réponse à la problématique de l’employabilité. Pour cette première édition, Fodé Touré indique qu’il sera organisé un séminaire de formation intense pour des étudiants sortants uniquement dans les modules sollicités sur le marché de l’emploi.

‘’ Ces étudiants seront formés et outillés de connaissances assez pratiques qui puissent leur faciliter le premier emploi. Des discussions ouvertes entre employeurs et chercheurs d’emplois seront aussi au cœur des activités’’ a expliqué l’organisateur de la Semaine Nationale de la Formation.

Présent à cette cérémonie de lancement, Abdoulaye Yero Baldé, Ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique a dit toute sa satisfaction de voir cette première édition de la semaine de la formation en Guinée. Dans son discours, il a expliqué que pour aller dans les écoles d’ingénieurs, il faut faire les classes préparatoires.

‘’Le gouvernement est en train de faire des efforts pour permettre à notre jeunesse d’être compétitive sur le marché de l’emploi. Il y a des entreprises qui ont des emplois mais n’ont pas la formation qu’il faut devant nous car ils ne répondent pas à nos besoins. C’est pour cela qu’on a commencé ce dialogue avec le secteur privé. Nous encourageons nos jeunes de zénith (…), l’espace est très ouvert et il y a assez d’opportunités en Guinée que ce soit dans le domaine agricole ou autres. Mais il faut avoir la volonté, l’initiative et être persévérant. Il faut se mettre surtout en équipe parce qu’on ne peut pas tout faire seul. En tout cas de notre côté nous allons continuer à vous soutenir dans l’intérêt supérieur de notre pays’’ a promis le ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique.

Pour Danso Mamadou Bailo, chargé medias et Relations publiques à Cellcom-Guinée, la compagnie Cellcom n’est pas uniquement une société de téléphonie. Elle est encore une entreprise qui s’investit dans le cadre de la culture, du sport et de l’éducation.

‘’ Nous avons été contactés par l’agence Zénith qui œuvre dans la formation des jeunes et des entrepreneurs pour leur permettre d’avoir une certaine visibilité ou de les accompagner sur l’aspect financier. Nous leur venons en assistance dans ce sens. La société Cellcom est aussi sponsor de la semaine nationale de formation organisée par l’agence de communication Zénith. Nous leur permettons d’avoir une certaine notoriété afin de pouvoir continuer leurs différentes activités, ce partenariat s’inscrit dans le long terme parce que la plupart des activités que nous menons est de veiller sur des bases qui ont une durée à long terme. Cellcom s’engage dans la formation des jeunes à travers ces journées de formation de 500 jeunes qui sont repartis entre 250 étudiants en fin de cycle et 250 jeunes entrepreneurs », a-t-il expliqué.

Fodé Touré, Coordinateur du projet Zénith a rappelé que ce projet de la Semaine Nationale de la Formation, dans sa première édition est une initiative de l’agence zénith sous la houlette de plusieurs sponsors dont Cellcom-Guinée. Il promeut l’insertion socioprofessionnelle des jeunes sortants. Il est ouvert à toutes les institutions d’enseignement supérieur du pays. Cette formation va se concrétiser par la formation de 500 jeunes sortants à la fois, Aspirants entrepreneurs et chercheurs d’emplois.

