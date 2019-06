Nouvelle Constitution: Alpha Condé passe à la vitesse supérieure...

C’est une note confidentielle adressée à toutes les ambassades et représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée dont l’objet est la communication sur la nouvelle Constitution.

Expédiée le 19 juin 2019, cette note du ministre des affaires étrangères Mamadi Touré rédigée en français et en anglais dont Africaguinee.com a obtenu copie demande à toutes les ambassades et représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée de tirer des éléments de langage ( dans cette note) et en assurer une large diffusion au niveau des autorités auprès desquelles elles sont accréditées.

Cette note a pour objet d’exposer les principaux motifs, la procédure à envisager et les innovations à proposer pour cette nouvelle Constitution. Dans les observations de principe, on balaie les arguments des opposants au projet de nouvelle constitution tout en rappellant certains principes philosophiques du siècle des lumières (XVIIIème s).

« Si le président d’une transition militaire a pu présenter une nouvelle constitution au peuple, on ne peut dénier une telle compétence à un président élu par le peuple. Il n’a besoin d’aucun nouveau mandat pour cela », lit-on sur cette note.

Pour justifier l’adoption d’une nouvelle Constitution, on se fonde sur l’argument selon lequel, la constitution de mai 2010 recèle des lacunes qui méritent d’être corrigées. Parmi celles-ci, l’on cite : Son mode d’adoption, les attributions au niveau de l’exécutif, le plan normatif, au plan du contrôle législatif sur l’action de l’exécutif etc.

Se fondant sur l’article 51 de l’actuelle Constitution, l’on mentionne que le président de la République peut soumettre au peuple le projet d’une nouvelle Constitution. Mamadi Touré conclut dans sa note par les innovations à apporter sur cette nouvelle Constitution.

Nous reviendrons !

Focus Africaguinee.com