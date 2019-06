Guinée-Madagascar : La ferveur des supporters guinéens à Alexandrie...

ALEXANDRIE-Pour cette 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée fait son entrée en compétition ce samedi 22 juin 2019 ! Pour son premier match, le Sily National affronte le Madagascar à Alexandrie à 20h GMT. Sur le papier, les poulains de Paul Put sont favoris malgré trois défaites lors des matchs préparatoires. Avant cette entrée en lice, c’est la ferveur en l’enthousiasme chez les supporters guinéens.

Le Sily est très attendu par les millions de guinéens qui rêvent d’un excellent parcours à cette 32ème édition de la coupe d’Afrique des nations qui a démarré ce 21 juin 2019 avec l’innovation de 24 équipes. Tous les guinéens ont les yeux rivés sur Alexandrie où le Syli de Guinée affrontera le Madagascar à 20heures. Chez les supporters l’espoir est permis pour le onze. Ils l’ont fait savoir ce matin à leur hôtel avec d’autres cadres.

« C’est une rencontre historique, c’est la 32ème CAN ne l’oublions pas nous jouons à la 2eme journée. L’atmosphère laisse présager un bon match pour le Syli tout le monde est avec nous, l’ambiance est bonne loin de Amoulanfé et Alamane. Ça c’est le côté festif. Sur le terrain vous avez suivi l’entraineur, du capitaine et toute l’équipe d’ailleurs avec beaucoup de sérénité, on sent une certaine motivation. C’est avec le destin en mains que le syli va se produire et les choses sérieuses vont commencer pour lui ce soir à Alexandrie. Avec cette allure j’inviterai les autorités guinéennes à investir dans le sport en Guinée, imaginez-vous à cause du syli aucune division, en deux semaines les gens se déconnectent de la politique pour penser syli. Regardez tout Conakry a déménagé ici » s’est rejouie Gnoumassé Daffé, journaliste sportive à la RTG.

Sylla Aboubacar Dezz managé de l’équipe nationale et coordinateur des scouts et Fanfare de Guinée se veut rassurant sur le triomphe du syli : « c’est un monde fou qui est mobilisé pour soutenir le syli national loin de la politique. Notre présence à Alexandrie c’est pour motiver le onze national, c’est notre ambassadeur à la CAN. Et je suis certain que le Syli va arracher les trois points contre le Madagascar. Nous sommes motivés nous n’avons pas fermé les yeux depuis 48 heures pour réconforter notre bien commun. Même si nous ne mangeons pas ; la victoire du syli suffira à notre bonheur. Rassurez-vous que le syli a déjà gagné », lance-t-il dans l’enthousiasme.

Sano Mohamed Lamine communément appelé Cabrini vient de Kankan pour accompagner le syli à ses frais avec un de ses amis Amadou Yes : « je sens un air du patriotisme en moi c’est pourquoi j’ai quitté Kankan pour accompagner l’équipe nationale de Guinée, c’est l’amour du pays. Elhadj Amadou Yes bas à Kankan m’a invité à venir avec lui. Nous sommes sereins aujourd’hui dans la mesure où le Syli s’est qualifié pour la première fois haut-les-mains sans difficultés et première de sa poule. Je demande aux guinéens de faire confiance au syli car les matchs amicaux ne servent à rien. Il fut un temps le Cameroun a perdu tous ses matchs amicaux mais a remporté la coupe d’Afrique des Nations donc pourquoi pas la Guinée, nous battrons Madagascar ce soir », pronostique ce supporter très rassuré.

Une forte délégation des guinéens conduite par le ministre des sports Sanoussy BantamaSow est arrivée à Alexandrie ce matin pour accompagner le syli national de Guinée. L’ambassadeur de la Guinée en Egypte, les étudiants guinéens au Caire se mobilisent pour rallier Alexandrie.

Nus reviendrons.

Alpha Ousmane Bah

Envoyé spécial d’Africaguinee.com à Alexandrie