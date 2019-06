Naby Keita rassure : "nous irons loin dans cette CAN…"

Cible de nombreuses critiques après une série de déconvenues en matchs préparatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Egypte, le Sily National de Guinée pourra-t-il créer la surprise ? Son capitaine de l’équipe Naby Keita Déco, sélectionné in extremis, y croit !

Le champion d’Europe qui revient de blessure pense que la Guinée peut aller très loin dans cette CAN. "Le football africain est plein de surprises, vous ne pouvez pas sous-estimer la moindre équipe. Nous avons trois bonnes équipes avec nous [dans la poule] et devons faire de notre mieux pour nous qualifier. Nous croyons en nos chances et nos qualités pour montrer au monde que nous pouvons aller loin dans cette CAN", interrogé par Goal.com.

Les trois défaites en matchs préparatoires de la CAN ont semé le doute dans l’esprit de nombreux fans du Sily. L’équipe de Guinée a montré durant ces trois matches de nombreux signes de faiblesses : défense poreuse, attaque inefficace, milieu non percutant. Des prestations qui contrastent largement avec celles des éliminatoires à cette biennale africaine.

Première de son groupe devant la côte d’ivoire, l’une des grosses cylindrées du contient, la Guinée s’est qualifiée haut la main à cette compétition. Reste à savoir si les hommes de Paul Put sauront se surpasser pour faire rêver les millions de guinéens qui sont derrière eux.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

