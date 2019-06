Liste de promoteurs du 3ème mandat : la surprenante réaction de Papa Koly…

CONAKRY-Cité par le FNDC sur une liste de promoteurs du « coup d’Etat constitutionnel » en Guinée, le ministre d’Etat, ministre de l’hydraulique et de l’assainissement a eu une réaction plutôt étonante. Très serein au bout du fil, Papa Koly Kourouma, que nous avons joint au téléphone, dit être heureux et très honoré de voir son nom faire partie de ceux-là que le FNDC considère comme les putschistes.

« Mon droit est de m’exprimer contre ou pour une nouvelle Constitution. C’est ce que j’ai fait. Alors si cela devait être considéré comme putsch, j’assume. Si mon nom fait partie de ceux-là qu’on considère comme les putschistes, je suis heureux d’y trouver mon nom », a réagi le leader du parti GRUP.

Une première liste de 20 personnes considérées comme des promoteurs du troisième mandat est déjà parvenue à la Cour Pénale Internationale (CPI). Cette affaire de liste a déjà suscité assez de bruit dans la cité. Pour sa part, Papa Koly Kourouma déplore le fait que selon lui des « plaisantins se retrouvent pour dit-il salir l’image d’une institution aussi prestigieuse que la CPI.

« La seule chose que je déplore c’est que des petits plaisantins s’asseyent là-bas et écrivent pour salir une institution aussi prestigieuse que la CPI et qu’on en fasse une patte à modeler (ce que les enfants utilisent au jardin pour faire des différentes figures). C’est la seule chose que je déplore. Mais que mon nom fasse partie de cette liste, franchement, ils n’ont fait que m’honorer. Je suis très honoré », ironise le ministre de ministre de l’hydraulique et de l’assainissement.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112