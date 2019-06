Moralye Soumah ‘’Colovati’’ : « Notre équipe n’a aucune base de jeu… »

Moralye Somah ‘’Colovati’’ vient de mettre le pied dans le plat du Sily National et de son sélectionneur Paul Put, battus à trois reprises par des petits poucets en matchs préparatoires de la CAN 2019. En préparation pour la 32èmeEdition de la Coupe d’Afrique des Nations, les poulains de Paul Put ne réconfortent pas. Trois défaites en autant de matchs face à des petits poucets comme la Gambie (0-1) , le Benin sur le même score et la leçon de l’Egypte du Ballon d’or 2017 (1-3), Mohamed Salah, la machine guinéenne peine à prendre son envol.

De nombreux signes de faiblesse ont été remarqués lors des matchs de préparation. Le manque d’agressivité, une défense poreuse (5 buts encaissés), une attaque inefficace avec 1 seul but inscrit en trois matchs. Un cocktail de fébrilité qui ne rassure pas du tout l’ex capitaine du Syli, Morlaye Soumah Colovati. Interrogé par Africaguinee.com, il n’est pas passé par le dos de la cuillère. Selon lui cette sélection guinéenne ne rassure pas du tout.

‘’Nos joueurs présents qui ont participé à cette préparation ne sont pas du tout compétitifs, l’équipe n’a aucune base de jeu. On ne sait pas si on joue bas pour contrer l’équipe adverse ou pour la possession du ballon, on ne comprend quasiment rien. Cette équipe n’est pas du tout équilibrée, nous avons 5 avants-centres, vous avez beau à mettre un joueur comme Yattara sur le côté, mais il joue axial. Ils ont laissé de bons buteurs à la maison qui doivent être alignés. L’entraineur a du mal à mettre une équipe en place, mais comme en football tout est possible, j’espère que le premier match va nous rassurer’’ a souhaité l’ancien libreo du Sporting Bastia (France).

Aux dires de Morlaye Soumah, à l’allure où vont les choses, on a le droit de se demander quelle est l’équipe que le syli national peut battre.

‘’ Il est dangereux d’aligner des footballeurs qui n’ont que quatre matchs dans leurs jambes durant toute la saison, à la fin ils ne te donneront pas satisfaction. Chaque entraineur certes a envie d’avoir une bonne équipe mais vu le chamboulement qu’il y a eu, prions Dieu que l’idée de bien faire anime le coach et ses poulains. Il ne faut surtout pas perdre le premier match puisque cela compte très fort pour la suite de la compétition. D’habitude, nous avions des excentrés très percutants qui peuvent centrer mais pour cette équipe nous avons cinq avant-centre, cela ne va pas nous bonifier. Je souhaite que ça marche mais franchement ce n’est pas fameux’’ a regretté l’ancien coéquipier de Titi Camara.

Après cet échec lors des préparations, désormais tous les regards sont rivés vers le 22 juin prochain, pour le premier match du Syli National de Guinée contre le Madagascar.

A suivre….

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13