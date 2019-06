Menaces de Bouréma Condé :"c’est une grosse bêtise...", avertit Bah Oury

CONAKRY-Les menaces du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation met en colère la classe politique de l’opposition. Pour Bah Oury, le Général Bouréma Condé vient de poser un acte extrêmement grave qui peut remettre en cause la stabilité du pays.

« C’est une grosse bêtise, une grande méconnaissance de la Loi. Un communiqué d’un ministre ne peut pas aller à l’encontre des Lois de la République, à l’encontre de la Constitution de notre pays. Il devrait revoir sa déclaration parce que ce qu’il vient de faire est un acte extrêmement grave qui peut mettre la stabilité de notre pays en cause », a averti Bah Oury interrogé par nos confrères d’espace Tv.

Le gouvernement à travers le ministre Bouréma Condé a menacé de prendre des sanctions disciplinaires administratives allant jusqu’au retrait de l’agrément des associations et Ongs qui selon lui distillent des propos incendiaires dans le pays en violant des lois qui régissent le régime des associations en république de Guinée.

« mon département se réserve le droit de prendre dans un premier temps des sanctions disciplinaires administratives allant jusqu’au retrait de l’agrément et dans un second temps saisir qui de droit pour que prennent fin ces manquements », a averti le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

