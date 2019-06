Mali : un sac de ciment qui a servi à la pose d’une première pierre reste impayé…

MALI-Considérée comme l’une des préfectures les plus oubliées de la Guinée, Mali a vu le rêve de ses habitants transformé en cauchemar à cause d’une promesse du Président Alpha Condé.

Depuis 2011, les populations de la commune urbaine de Mali observent la première pierre pour la réfection de certaines voiries avec beaucoup de tristesse. Depuis le 17 septembre 2011, date à la quelle la pose de la première pierre a eu lieu, aucun coup de pioche n’a été effectuée sur les lieux. La pose de la première pierre avait été effectuée par Bah Ousmane, Ministre des Travaux Publics d’alors, qui était en compagnie de plusieurs autres membres du Gouvernement de Mohamed Said Fofana.

Le comble dans cette autre affaire de promesse non tenue par le Président Alpha Condé, c’est que le sac de ciment qui a servi à la pose de la première pierre n’a pas encore été acheté. Il avait été pris à crédit chez un commerçant de la place. El hadh Ousmane Barry « Quincaillerie » attend toujours que sa facture soit réglée.

Le maire de la commune urbaine de Mali regrette cet état de fait, et dénonce les poses des premières sans suite. M. Abdoulaye Fily Diallo cite en exemple la pose de la première pierre effectuée la semaine dernière par Mouctar Diallo dans la sous-préfecture de Yimbering.

« Ils ne sont pas venus à Mali centre parce que ce n’est pas prudent de venir pour ce genre de spectacle actuellement. Je me rappelle encore de la pause de la première pierre de 2011, la pierre est encore là. C’était avec le Ministre Bah Ousmane et d’autres qui étaient venus pour faire 17km de route. Le sac de ciment qu’on avait utilisé pour la pause de la première pierre est encore impayé ; Des pierres avaient été posées sans qu’il n’y ait la moindre petite réalisation et on continue à poser d’autres pierres encore. C’est malheureux parce que nous sommes dans un pays de propagande où le mensonge est devenu l’arme principale du pouvoir. On continue à tromper la population avec cette affaire d’ANAFIC (Agence Nationale de Financement des Collectivités, Ndlr) ; tout ça rentre dans le cadre de la campagne », a confié le maire Abdoulaye Fily.

Malgré ses nombreuses potentialités agricoles et même touristiques, notamment à travers la présence de la « Dame du Mali », la préfecture de Mali reste l’une des plus pauvres du pays.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 664 93 45 45