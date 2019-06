Le Consortium SMB Winning-Weiqiao-UMS vers de nouvelles perspectives : une équipe plus renforcée pour des performances en faveur de la compétitivité, la conformité et la diversification.

L’équipe de huit (8) cadres seniors, sous la haute direction de M. Sun Xiushun, Consul Honoraire de la Guinée à Singapour, Commandant Général du Consortium SMB-Winning et Président du Groupe Winning International, a ainsi visité du 03 au 11 juin la ville historique de Xi’an et celle de Qing Dao afin de renforcer les liens entre collègues et réfléchir en profondeur sur les détails de conception et d’organisation des projets de chemin de fer et de raffinerie d’alumine ; dont les études de faisabilité et d’impact environnemental et social sont en phase de finalisation pour le premier, et de conceptualisation et d’ordre de grandeur pour le second.

Le voyage en Chine et les visites qui s’y sont déroulées ont été l’occasion non seulement de réaliser une immersion totale dans les détails des facteurs techniques et opérationnels majeurs des projets miniers, de logistique maritime du Consortium, mais aussi et surtout d’aborder tous les enjeux commerciaux e de marché de la bauxite et de sa transformation en produits intermédiaires et finaux comme l’alumine et l’aluminium.

La réussite de ces projets majeurs, suivant les calendriers convenus avec les autorités guinéennes, ainsi que les exigences de qualité, requièrent que l’équipe dirigeante travaille en parfaite harmonie et contribue à motiver les équipes de terrain et les sous-traitants dans les conditions optimales de productivité et de santé sécurité.

Aussi, il s’agissait de réfléchir sur les facteurs de risque et les enjeux liés à la concurrence sur les marchés des capitaux et des produits miniers afin d’assurer à moyen et long terme une productivité et une compétitivité soutenues du régime de travail en cours aussi bien dans les mines existantes que dans les mines futures. Celles-ci aussi ne pourraient être réalisées qu’à travers une logistique terrestre, portuaire, maritime et fluviale performante et sécuritaire.

En une semaine de travail, l’équipe pluridisciplinaire a ainsi associé l’institut d’études FSDI de Chine filiale de la Grande Entreprise CRCC (China Railway Construction Company) de réputation mondiale, mais également la branche maritime du groupe Winning International basée à Qing Dao, qui est spécialisée dans la gestion opérationnelle des grands navires de vrac du genre cape size, de capacité de l’ordre de 200.000 tonnes.

À chaque étape, des ateliers de réflexion et de planification stratégique étaient organisés pour des échanges ouverts et pointus sur les questions pertinentes de développement des activités du Consortium dans une perspective de création de plus d’impact possible sur l’économie guinéenne, la transformation des minerais, le développement des infrastructures, les emplois valorisant et durables, et les communautés. En somme, le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) étaient au centre et omniprésents dans les débats comme étant l’objectif et la préoccupation majeure des actionnaires du Consortium.

Une fois encore, le Consortium dans sa quête permanente de recherche active de la compétitivité de la bauxite guinéenne, de la conformité avec les standards environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, a fait de la diversité des opinions sur la valorisation des ressources minières, un des leviers essentiels de la croissance, un sujet ouvert et un leitmotiv dans son engagement pour un développement minier responsable.

Nos équipes, celles qui comportent plus d’une dizaine de nationalités (guinéenne, chinoise, française, singapourienne...) baignent dans la diversité et l’inclusion, sont engagées dans la construction d’infrastructures majeures et elles poursuivront la réalisation des projets sur la base des conventions signées et ratifiées. Telle est la volonté des actionnaires et de la Haute direction du Consortium SMB-Winning qui, depuis 5 ans ne tarissent pas d’initiatives et exploreront d’autres horizons.

Les coûts des capitaux et le caractère souvent erratique des cours des minerais et leur volatilité augurent des perspectives difficiles mais la recherche permanente des niches et gains de compétitivité et des facteurs de rentabilité constituent la nouvelle donne pour une chaîne des valeurs réelles profitant aux agents locaux et des retombées financières et économiques durables et consistante pour les populations guinéennes.

Africaguinee.com