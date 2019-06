Guinée: le FNDC et compagnie bientôt interdits d'activités?

CONAKRY-Se dirige-t-on vers l’interdiction des activités du Front pour la défense de la Constitution et autres structures associatives qui luttent contre le changement constitutionnel en Guinée ? Cette éventualité n’est pas à exclure. En tout cas, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a haussé le ton ce lundi 17 juin 2019.

Le Général Bouréma Condé a menacé de prendre des sanctions disciplinaires administratives allant jusqu’au retrait de l’agrément des associations et Ongs qui selon lui distillent des propos incendiaires dans le pays en violant des lois qui régissent le régime des associations en république de Guinée.

« Le constat factuel malheureusement met aujourd’hui sous les feux des projecteurs des ONGs et autres associations politico-politiciennes passées maîtresses en propos aussi incendiaires et incohérents les uns que les autres. Tout est à l’opposé des objectifs déclinés dans l’agrément dont ils sont bénéficiaires pour ceux ou celles qui en détiennent », a déclaré le ministre Bouréma Condé.

Il averti qu’une telle propension à l’anarchie dans le régime et dans la gestion du mouvement associatif ne saurait se perpétuer impunément.

« J’en appelle conséquemment à l’esprit citoyen des responsables d’Ongs, d’associations et leur dépendance à se conformer dans leurs actes et dans leurs propos au strict respect des dispositions contenues dans les Lois 013 fixant le régime des associations en république de Guinée et 014 régissant les groupements économiques à caractère coopératif. En tout état de cause et passé le présent communiqué, mon département se réserve le droit de prendre dans un premier temps des sanctions disciplinaires administratives allant jusqu’au retrait de l’agrément et dans un second temps saisir qui de droit pour que prennent fin ces manquements », a averti le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Cet avertissement du Général Bouréma Condé intervient après les menaces du ministre des Sports, Sanoussi Bantama Sow, qui il y a dix jours l’avait appelé à prendre ses responsabilités vis-à-vis du FNDC.

« Le ministre de la sécurité est là, je souhaiterais qu’il transmette ce message au ministre de l’administration du territoire. Une bande de farfelues (allusion faite au FNDC, ndlr) ne peut pas se retrouver pour salir des hauts cadres de l’Etat avec un Front (…), qui n’existe nulle part, qui n’est pas reconnu au ministère de l’administration du territoire », avait lancé le ministre Sow avant de demander la traque des membres de ce mouvement partout où ils sont.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112