Guinée: Pourquoi la Mouvance "emmerde" Fodé Oussou Fofana?

CONAKRY-Engagé dans une bataille pour le respect de la constitution de mai 2010, Dr Fodé Oussou Fofana vient de réagir à la sortie du député Amadou Damaro Camara qui préconise l’adoption d’une nouvelle Constitution par voie référendaire.

« Quand Damaro demande de laisser le peuple décider, le problème n’est pas à ce niveau. Le peuple a déjà décidé. Ce n’est pas du jour au lendemain qu’on se lève pour dire que la Guinée ne s’appelle plus la Guinée, plutôt l’Ouganda. Nous ne sommes pas dans une jungle », prévient le président du groupe parlementaire les libéraux démocrates.

Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel préconise de laisser le peuple arbitrer entre les opposants et les supporters du projet de nouvelle constitution. Mais pour Dr Fodé Oussou Fofana, cette question est déjà réglée.

« Est-ce que Oui ou Non le président peut appeler le peuple à un référendum pour une nouvelle Constitution ? Nous disons NON. Est-ce que le Président peut décider comme ça de passer d’une République à une autre ? Nous disons NON. Le seul rôle dévolu au Président, c’est la révision. Là aussi il faut qu’il avance les bonnes raisons pour pouvoir le faire. Qu’on ne nous emmerde pas avec des théories creuses en parlant de démocratie. Il n’y a absolument aucune raison de changer la Constitution actuelle. Si cette constitution n’est pas légitime, c’est que le Président de la République n’est plus légitime », avertit M. Fofana qui jure : « Il n’y aura pas de nouvelle Constitution, il n’y aura pas d référendum, il n’y aura pas de troisième mandat ».

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112