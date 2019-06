Can2019: nouvelle défaite du Sily à cinq jours du début de la compétition...

CAIRE-A cinq jours du début de la coupe d’Afrique des Nations (CAN2019), le Sily National de Guinée ne rassure pas !

Les hommes de Paul Put se sont lourdement inclinés ce dimanche 16 juin 2019 face aux pharaons d’Egypte de Mohamed Salah en amical sur le score de 3 buts à 1.

Une troisième défaite (de trop) en autant de matchs disputés dans le cadre des préparatifs de la biennale africaine.

Les coéquipiers de Naby Keita n’ont pas du tout été à la hauteur dans ces matchs de préparation. D'abord battu par le Bénin, ensuite par la Gambie, l’équipe guinéenne a montré de nombreux signes de faiblesse dans ces différents matches : manque d’agressivité, défense poreuse, attaque inefficace (1 seul but inscrit en trois matchs).

Pourtant pour ce troisième et dernier match test, Paul Put avait revu son onze de départ. Aly Keïta qui n’a pas joué les matchs contre le Bénin et la Gambie était titulaire ce soir. Ernest Séka et Fallete ont formé l’axe de la défense centrale tandis que José Kanté était à la pointe de l’attaque.

Ce qui pousse de nombreux observateurs à s’interroger sur les capacités de cette équipe à offrir aux guinéens le plaisir attendu. Tellement le bilan de cette phase des préparatoires est médiocre. Trois matchs et autant de défaites, cinq buts encaissés pour un seul but marqué.

A suivre...

