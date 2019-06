Guinée : la SOBRAGUI met sur le marché une nouvelle marque de bière...

CONAKRY-Pour répondre aux besoins de sa clientèle de plus en exgenant, la société de Brasserie de Guinée (Sobragui) vient de mettre sur le marché une nouvelle marque de bière, dénommée ‘’Doppel Munich’’. Comme son nom l’indique, c’est une bière d’origine allemande. Cette bière a été conçue plus aromatisée et plus forte avec plus de malt. D’où son surnom ‘’Doppel’’ qui signifie double ou doublement agréable.

Avant de donner les caractéristiques de ‘’Doppel Munich’’le directeur général de SOBRAGUI qui a présenté ce nouveau produit à ses aimables clients rassure qu’en Guinée leurs brasseurs respecteront scrupuleusement la recette originale.

« Cette bière sera déclinée en deux formats : verre consignée de 33 centilitres et la cannette de 33 cl. Doppel Munich est une bière brune, positionnée premium avec un taux d’alcool de 6,2%. Cette marque de bière brune vient apporter dans un marché globalement dominé par les bières blondes. C’est une innovation », a expliqué Guy Lecloux, le directeur général de SOBRAGUI.

Côté consommateurs, c’est la joie. Apipe Béco est l’une des premières personnes à avoir goûté Doppel Munich. Après avoir dégusté cette nouvelle bière, elle a donné ses impressions.

« Après avoir goûté cette nouvelle bière qui est Doppel Munich, je pense qu’elle va faire un carton. Parce que je trouve que Doppel Munich n’est pas trop sucrée, elle n’est pas trop amère et là, je n’ai pas senti quelque chose qui est trop spécial qui pourra me faire tourner la tête. Par rapport aux autres bières sur le marché guinéen, je trouve Doppel Munich trop spéciale », a expliqué madame Apipe Béco.

Alphonse Soumah aussi a eu la chance de goûter Doppel Munich. Avant d’inviter les fans de la bière à venir découvrir la saveur de Doppel Munich, il affirme que cette bière est puissante.

« Lorsque j’ai goûté Doppel Munich j’ai senti un goût buvant. C’est une bière puissante qui donne une fraicheur incroyable. Je lance un appel aux consommateurs de la bière de venir goûter Doppel Munich qui est aussi une bière forte », a aussi expliqué ce consommateur.

Faut-il signaler qu’après cette présentation de Doppel Munich, la SOBRAGUI a offert un chèque de 20 millions de francs guinéen au comité de soutien de Sily National de Guinée pour la CAN 2019 en Egypte.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel (00224) 666 134 023