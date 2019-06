Nuit de la Camera : Des hommes de l’ombre récompensés par le groupe leadercom

CONAKRY- C’est une première dans le monde des medias en Guinée ! La première édition de la nuit de la caméra, organisée par les structures Leadercom et Hoguim a connu son épilogue ce mardi 12 juin 2019 dans la capitale guinéenne, a constaté Africaguinee.com

Pour cette première édition du plus grand évènement de distinction des Cameramen, doté du prix Doudou Traoré, c’est Seydouba Diallo du Groupe Evasion Guinée qui a remporté le graal devant une vingtaine de candidats.

Ce prix est composé d’une caméra d’une valeur de 11 millions de francs guinéens et d’un satisfecit de meilleur cameraman de la Guinée.

Sourire aux lèvres, le visage rayonnant de bonheur, ce jeune qui laisse débordé sa joie se jette dans les bras de son encadreur. Aux-dires de l’heureux récipiendaire, c’est une joie immense de recevoir ce premier trophée de l’histoire de la camera en Guinée.

‘’ En tant que jeune cameraman je ne sais quoi dire(…), je suis très touché et je remercie les organisateurs de cet événement qui récompense pour la première fois les cameramen du pays. Avoir ce prix devant des ainés et plus expérimentés que moi, c’est une véritable chance. J’encourage ceux qui n’ont pas été primés et leur demande plus de courage. Ce mérite revient à mes parents et à mes encadreurs’’ a déclaré Seydouba Diallo, heureux récipiendaire du prix Doudou Traoré.

Dans son élan de promotion du métier de la caméra en Guinée, Doudou Malick Diakité, PDG du Groupe Leadercom, promet de perpétuer cet évènement qui est en phase de gestation. Parti d’un simple constat, selon cet organisateur, il est désormais de leur devoir de mettre au-devant de la scène les hommes de l’ombre qui sont les cameramen.

‘’Nous ferons en sorte que cette initiative qui récompense nos cameramen soit pérennisée dans notre pays. Nous allons désormais organiser cet événement le 12 juin de chaque année pour récompenser nos meilleurs cameramen’’ a promis Doudou Malick Diakité.

On rappelle que les deuxième et troisième prix de cette première édition de la nuit de la caméra ont été respectivement remportés par des employés de la télé Star 21 TV et de la Télévisons nationale (RTG), qui à leur tour ont reçu des satisfécits.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 622 37 02 79