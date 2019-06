Semaine du numérique : Cellcom-Guinée expose son savoir-faire…

CONAKRY-Parrain de la 4èmeédition de la semaine numérique, la compagnie de téléphonie mobile Cellcom-Guinée expose son savoir-faire. Ce géant de la téléphonie, partenaire institutionnel de cet évènement national apporte d’innovants produits et services qu’il propose à sa clientèle dans le domaine du digital.

Le but est de mettre en valeur toutes les évolutions digitales qui se passent dans le pays. Son stand accueille du monde. Expliquant les avantages de s’ouvrir au grand public, Maimouna Marega, responsable du département marketing et communication à Cellcom-Guinée, a indiqué que ce frottement permet aux jeunes entrepreneurs, aux gestionnaires des startups, aux grandes entreprises, non seulement de s’informer mais aussi d’exposer tout ce qu’ils font.

‘’ Cellcom en prenant un stand pour cette semaine du numérique apporte tous les produits et services que nous proposons à la clientèle dans le domaine du digital. Nous avons des clés USB, des routeurs qui sont des appareils de partage de Wi-Fi, des téléphones fixes qui sont une innovation que Cellcom apporte en Guinée. Ces téléphones fixes permettent non seulement d’être joint à la maison mais en plus de partager l’internet à domicile. Nous avons également toutes les solutions professionnelles que nous proposons aux sociétés, que ce soit des petites sociétés, des start-up ou des grandes entreprises. Nous avons des solutions digitales adaptées à leurs besoins’’, a expliqué la responsable du département marketing et communication à Cellcom-Guinée.

Dans ses explications, Maimouna Marega, a parlé de plusieurs innovations, notamment du GIWYFO (Gmail, Immo, Whatsapp, Yahoo, Facebook, other). Cette initiative impulsée par Cellcom est une démarche entreprise vers les clients de cette compagnie de téléphonie pour leur proposer des services novateurs.

« Nous nous sommes rendus compte que les sociétés en Guinée proposent des produits à la population dans le domaine du digital. Mais une grande partie de la population ne sait pas utiliser ces produits. Lorsqu’on prend les Smartphones ; ces appareils permettent d’aller sur Internet pour faire de nombreuses choses. Mais beaucoup de guinéens ne savent pas quoi faire avec ces Smartphones, sachant que toutes ces avancées technologiques facilitent la vie des gens, à Cellcom nous avons donc décidé de nous mettre dans une position vendeur, comme notre slogan le dit, c’est de toujours mettre le client en avant. Nous allons dans les marchés, nous allons vers les quartiers défavorisés et près des gens, expliquer à ceux qui en ont besoin, comment utilisé un Smartphone, un ordinateur et quel est l’intérêt des réseaux sociaux. Nous avons apporté cela à la semaine numérique pour expliquer cette démarche et montrer aussi l’initiative que Cellcom a en Guinée’’ a-t-elle indiqué.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 622 37 02 79