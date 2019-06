Ousmane Gaoual : « Alpha Condé est entouré de beaucoup d’imbéciles…»

CONAKRY-Les menaces du parti au pouvoir vis-à-vis des opposants au projet de nouvelle Constitution ne laissent pas de marbre l’opposition. Alors que le ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow appuyé par le député Amadou Damaro Camara appellent à traquer les partisans du FNDC, Ousmane Gaoual Diallo réplique.

« Alpha Condé est entouré de beaucoup d’imbéciles. Nous ne cherchons pas à savoir si ce qu’ils disent est juste ou pas. Ce que nous savons, c’est que ces gens ont perdu la raison depuis très longtemps. Ce qui est surprenant, c’est le fait qu’ils soient toujours écoutés par la presse ou par une frange de la population. Pour moi quand on est sans repères, quand on a perdu le peu de dignité humaine, on peut aller très loin dans la bassesse. Je pense que Bantama Sow incarne cette dérive-là. Il faut à un moment que les institutions constituées l’arrêtent dans sa folie ou c’est le peuple qui s’en chargera. Mais à un moment donné, chacun d’entre nous sera face à ses responsabilité et à ses propres turpitudes. C’est imparable », martèle Ousmane Gaoual Diallo.

Le ton monte de plus en plus entre les responsables du parti au pouvoir qui font campagne pour une nouvelle constitution ouvrant la voie à Alpha Condé pour briguer un troisième mandat et l’opposition qui désapprouve la démarche. Ce jeudi 13 juin 2019, une manifestation contre le troisième mandat a été violemment réprimée dans le sud du pays.

