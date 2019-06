Le PDG du Groupe Guicopres, Kerfalla Camara, adresse ses condoléances au Premier Ministre Kassory Fofana

Conakry le 11 Juin 2019

LETTRE DE CONDOLEANCES

À

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre

Chef du Gouvernement

Conakry-

Excellence, Monsieur le Premier Ministre,

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, ce lundi 10 juin 2019, le rappel à Dieu de votre Chère Maman « Hadja Aminata TOURE ».

En cette douloureuse circonstance, le Groupe Guicopres, ma famille et moi-même vous adressons, à vous personnellement, ainsi qu’à toute votre famille, nos profondes condoléances.

Cher frère, en ces instants d’émotions et de douleur profonde, je mesure la peine que vous ressentez ; « perdre une Maman » un être irremplaçable dans la vie d’une personne.

C’est la volonté de Dieu notre créateur, qu’il en soit loué ! Nous prions Allah de vous donner la foi et la force pour supporter cette épreuve de la volonté divine et vous formulons les ferventes prières pour le repos en paix de l’âme de votre chère Maman Hadja Aminata TOURE et avec elle celles de tous nos devanciers proches et lointains. Que le Paradis Céleste soit sa demeure Eternelle ! Amen !

Veuillez accepter, Monsieur le Premier Ministre, une fois de plus nos condoléances émues et l’expression de notre très haute et respectueuse considération.

Kerfalla CAMARA

Président Directeur Général