Médiation entre Bah Oury et Cellou Dalein : le leader de l’UFDG tranche...

CONAKRY- Une réconciliation est-elle encore possible entre Bah Oury et Cellou Dalein Diallo ? Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée va t-il accepter de s’asseoir à nouveau autour d’une table avec son désormais « ex » vice-président ? Cellou Dalein Diallo vient de trancher !

Dans un court entretien accordé à notre rédaction, le Chef de file de l’opposition guinéenne a également réagir face au soutien annoncé par Aboubacar Sylla, son ancien Directeur de campagne, envers le projet de référendum pour l’adoption d’une nouvelle Constitution. Exclusif !!!

AFRICAGUINEE.COM : Comment réagissez-vous à l’adhésion d’Aboubacar Sylla au projet de nouvelle Constitution ?

CELLOU DALEIN DIALLO : Ce revirement à 180 degrés nous surprend d'autant plus qu'Aboubacar Sylla et l'opposition avaient en partage la défense des principes démocratiques, de l'État de droit et du respect des droits individuels et collectifs.

Une médiation menée par l’avocat maître Boucounta Diallo est-elle en cours du côté de Dakar pour vous réconciliez avec Bah Oury ?

Il n'y a eu aucune médiation ou tentative de médiation de la part de Maitre Bounkounta. Nous sommes formels.

Que pensez-vous de la restriction de la liberté d’expression des opposants au troisième mandat de la part du pouvoir en place ?

Le caractère liberticide de ce régime est manifeste, c'est la liberté d'expression et de réunion pour les promoteurs du troisième mandat et la prison, la répression et l'intimidation pour les opposants au troisième mandat. C'est une atteinte extrêmement grave aux droits et libertés fondamentaux et un grave revers pour l'État de droit dans notre pays.

Ces arrestations arbitraires d'opposants pacifiques au projet de troisième mandat sont contraires à la Constitution et aux instruments juridiques régionaux et internationaux ratifiés par la Guinée.

Le vaste consensus national en cours contre Alpha Condé et la soif de démocratie du peuple guinéen mettront en échec ce projet aux conséquences imprévisibles pour la paix et la stabilité.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112