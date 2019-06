Guinée : L'opposition dénonce les "manœuvres" de la CENI...

CONAKRY- C’est un nouveau front que vient d’ouvrir les partis d’oppositions en Guinée ! Réunis ce mercredi 12 juin 2019, cette plateforme de partis politiques a dénoncé la procédure d’appels d’offres relative au recrutement d’un cabinet d’imagerie pour la gestion du fichier électoral biométrique de la Guinée, a constaté Africaguinee.com.

En ordre de bataille, ces partis politiques rappellent que la décision d’auditer le fichier électoral guinéen émane de l’accord politique du 12 Octobre 2016. Cet accord a exigé, selon Mohamed Tall, directeur de cabinet de l’Union des Forces Républicaines (UFR) un audit complet du fichier avant l’organisation des élections législatives.

‘’ En dépit de plusieurs alertes sous forme de mise en gardes faites au Président de la CENI, celui-ci a obstinément poursuivi sa démarche au mépris des règles élémentaires de transparence. En effet, à la date du 20 mai 2019, l’UFR a adressé un courrier au Président de la CENI pour exprimer son étonnement par rapport à la procédure parallèle et souterraine qu’il a initiée. Dans la lettre réponse, la CENI, s’est voulue rassurante en niant l’existence d’une telle procédure’’ a déclaré l’ancien ministre de l’Elevage.

Dénonçant cette attitude unilatéraledu président de la commission électorale, ces leaders politiques ont indiqué que dans le cadre de cet appel d’offres, le Président de la CENI, a engagé des pourparlers avec un certain nombre de sociétés susceptibles de fournir l’expertise demandée, en violation flagrante du Code des Marchés Publics.

‘’Il en est de même de la violation des engagements pris par la CENI concernant la concertation avec les parties prenantes au processus électoral. Nous avons noté que la procédure de recrutement a été lancée sans information au préalable des partis de l’opposition politique. L’UFDG, quant à elle, a saisi l’ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics), pour dénoncer non seulement le caractère opaque et illégal de la procédure, mais aussi et surtout pour demander à l’ARMP de suspendre la procédure. Bien entendu, tous ces efforts ont été vains’ ‘ont-ils regretté.

Aux dires de l’opposant Cellou Baldé, député uninominale Labé, cette procédure initiée de manière informelle et opaque a abouti le lundi 10 juin 2019 à l’ouverture des plis des 5 sociétés qui ont finalement soumissionné sur les sept (7) initialement listées par le Président de la CENI.

Les Partis de l’Opposition Politique prennent l’opinion nationale et internationale à témoin et rendent personnellement le Président de la CENI responsable des risques qu’il fait courir sur la crédibilité du processus électoral, gage de la stabilité et de la paix sociale dans en Guinée. Ils annoncent qu’ils rejettent le choix unilatéral de ces sociétés.

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 622 37 02 79