Aboubacar Sylla : « Pourquoi j’ai quitté l’opposition… »

CONAKRY-Quelles les raisons qui ont poussé réellement Aboubacar Sylla à s’éloigner de l’opposition républicaine ?

Le leader de l’union des forces du changement a levé un coin du voile sur les motifs de son éloignement vis-à-vis de Cellou Dalein Diallo et compagnie.

« Je n’ai pas quitté l’opposition pour rentrer au gouvernement. J’ai quitté l’opposition parce qu’on avait des désaccords profonds sur la stratégie et sur les choix techniques », confie l’ancien porte-parole de l’opposition.

Autre point invoqué par le ministre des transports ayant justifié son départ est lié à une divergence de vue avec ses pairs concernant les communales.

"L’opposition républicaine s’est opposée catégoriquement à l’installation des conseils communaux. A l’époque je me suis démarqué de cette position et j’ai dit qu’il ne faut pas mettre en péril tout le processus électoral en Guinée. J’ai dits si vous remettez en cause les décisions du tribunal en ce moment vous déstabilisez toute l’institution judiciaire (…). Malheureusement je n’ai pas été suivi et mon divorce avec l’opposition républicaine a commencé là. ça s’est terminé par mon départ de l’opposition et c’est seulement six mois après que je suis rentré au gouvernement", soutient-il.

Désormais partisans ferme du projet de nouvelle constitution, Aboubacar Sylla promet de battre campagne pour le référendum.

A suivre…

Africaguinee.com