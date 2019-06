Internet haut débit : Orange Guinée lance la commercialisation de la 4G…

CONAKRY- L’entreprise orange Guinée qui opère dans la téléphonie mobile a lancé officiellement ce lundi 10 juin la commercialisation de la 4G (internet 4èmegénération). Première compagnie mobile à obtenir cette licence, Orange Guinée renforce ainsi sa présence en Guinée. Le réseau 4G est déjà disponible dans les cinq communes de Conakry. Bientôt, il sera accessible à tous les clients d’orange en termes de prix.

A l’occasion du lancement officiel, le Directeur Général d’Orange-Guinée, a vanté la qualité de la 4G. ‘’C’est un réseau de bonne qualité qui respecte tous les standards internationaux », a lancé Aboubacar Sadikh Diop.

Le réseau 4G allie conforts et vitesse de l’internet haut débit. Orange Guinée a travaillé pour rendre la 4G accessible à tous les Guinéens en terme de prix et d’usage. Une expérience incroyable attend les clients d’orange qui annonce déjà un programme d’accompagnement de ses clients dans la pédagogie de l’utilisation de la 4 G et de l’internet haut débit.

« Nous continuerons les innovations pour satisfaire nos clients parce que nous savons qu’ils ont besoin de la meilleure des technologies. Nous sommes engagés à être l’opérateur préféré des guinéens qui changent leur vie », assure M. Diop.

Lancé d’abord à Conakry, la 4G fera l’objet d’un déploiement progressif pour qu’à terme, partout en Guinée, les clients d’orange à l’image du réseau 3G, 3G+ puissent découvrir le confort de la grande diversité de l’internet.

En lançant ses 2007 Orange Guinée avait l’objectif d’être l’opérateur de confiance qui répond aux besoins des populations, de bénéficier des produits et des services de qualité qui les faciliteraient la vie. Aujourd’hui le pari est gagné.

« Nous estimons humblement aujourd’hui qu’Orange Guinée a rempli ses promesses par la mise en place des réseaux 2G, 3G dans toutes les préfectures et sous-préfectures de la Guinée par le déploiement du service Orange money en 2012, avec l’inclusion financière et sociale. Et aujourd’hui le lancement de la 4G, consacre l’entrée de la Guinée dans révolution numérique de demain », se félicite le Directeur Général d’Orange Guinée, qui promet que le meilleur reste à venir pour les 7,5 millions de clients d’Orange Guinée.

Présent à cette cérémonie, le directeur général du groupe Sonatel basé à Dakar, a indiqué avec joie que la révolution numérique est en marche en Guinée. Il assure que la 4G va positivement changer la vie des guinéens.

« Je suis heureux de constater qu’Orange- Guinée, membre des groupes Sonatel et Orange en est un des principaux acteurs. Aujourd’hui, Orange- Guinée va proposer la 4G au peuple de Guinée, cette technologie va permettre aux populations guinéennes d’accéder à de nouveaux usages, de multiplier des échanges, d’améliorer des conditions de travail, l’accès à des nouvelles applications et à des outils facilitant leurs vies », s’est-il réjoui.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13