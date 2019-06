Conakry : Alpha Condé lance la 4ème édition de la semaine du numérique…

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a lancé ce mardi 11 juin 2019 la 4ème édition de la semaine nationale de l’entreprenariat dans le numérique. Placé sous thème ‘’Notre révolution numérique’’, cette 4ème édition de la semaine du numérique est organisée par le ministère des postes, télécommunications et de l’économie numérique en collaboration avec l’Agence de promotion des investissements privés (APIP). L’objectif de la semaine nationale de l’entreprenariat dans le numérique est de promouvoir tous les outils et les actions liées au développement technologique en Guinée

Cette semaine nationale de l’entreprenariat dans le numérique qui se tient du 11 au 14 juin 2019 à Conakry à plusieurs cibles. Parmi celles- ci, il y a le secteur privé, les professionnels et experts des technologies de l’information et de la communication, l’administration publique, la société civile, les jeunes entrepreneurs diplômés et étudiants, les élèves, les enseignants chercheurs, les enseignants, les ONG et institutions nationales et internationales.

Le résident Alpha Condé qui a lancé officiellement les activités de cette 4ème édition a envoyé un message fort à tous les promoteurs des start-ups. Le chef de l’Etat guinéen a promis que son Gouvernement se battra aux côtés de ces jeunes pour un changement qualitatif de l’économie guinéenne.

« Je voudrais m’adresser aux élèves, aux étudiants et aux jeunes promoteurs des start-up pour une prise de conscience collective afin de tirer profit des opportunités offertes par les technologies de l’information et de la communication et contribuer ainsi au développement de notre pays. Vous pouvez compter sur moi et sur mon Gouvernement car nous voulons un changement qualitatif », a promis le Président Alpha Condé avant d’inviter ses ministres à la modestie parce que selon lui la Guinée a beaucoup à faire pour atteindre le niveau de certains pays africains dans le domaine du numérique.

« Vous dites que l’accès à l’internet en Guinée est de 30% mais sur plan africain c’est de 50%. Nous nous ventons qu’on a 4 mille km de fibre optique mais le Rwanda avec une superficie huit fois inférieur à la Guinée a combien de kilomètres ? C’est vrai qu’on vient de très loin mais soyons un peu modeste, on est encore très loin », a rappelé le locateur du palais Sékhoutouréah tout en reconnaissant que les technologies de l’économie numérique sont en perpétuelles mutation. Pour lui, elles offrent aux entreprises des opportunités de développement par la création des produits nouveaux répondant aux attentes du grand public.

Le Ministre des postes, télécommunications et de l’économie numérique dans son discours a vanté les efforts fournis par le Président Alpha Condé dans la révolution numérique en Guinée. Selon lui, ces efforts ont permis la construction de plusieurs infrastructures dans ce secteur.

« Grâce aux ambitions et aux directives du Président Alpha Condé, la révolution numérique de la Guinée nous a permis de construire des infrastructures structurantes comme le backbone national, le câble sous-marin, la construction de deux centres de transits internet. Nous avons également construit au niveau des établissements d’enseignement secondaires, professionnels et supérieurs des centres informatiques connectés à l’internet pour donner l’opportunité à nos jeunes élèves, étudiants et aux formateurs de se familiariser à l’outil informatique, de pouvoir contribuer et profiter des contenus partagés dans l’écosystème du numérique », a cité Moustapha Mamy Diaby

Dans le cadre du développement secteur numérique, la Guinée organisera le sommet de TransformAfrica dans son édition 2020. Ce plus grand rendez-vous des technologies de l’information et de la communication sur le continent africain reçoit plus de 4 000 invités. Et Moustapha Mamy Diaby a tenu rassurer son Président.

« Je vous rassurer le Président de la République avec l’appui de tous mes collègues et tous les autres cadres du secteur privé que cet événement sera compté à travers des succès qu’il va enregistrer »a rassuré le président du conseil des ministres de ce sommet.

Aminata Kaba a expliqué que cette 4ème édition de la semaine du numérique sera rythmée par des échanges. « L’objectif de la semaine nationale de l’entreprenariat dans le numérique est de promouvoir tous les outils et les actions liées au développement technologique en Guinée. Cette semaine numérique sera rythmée par des échanges avec des experts nationaux et internationaux. Il y aura des panels, des formations, des compétitions d’innovations, un salon d’exposition et un espace de découverte mettant en lumière les inventions et projets des jeunes de moins de 20 ans », a conclu la présidente du comité d’organisation de la semaine du numérique.

