CAN 2019 : le Consortium SMB-Winning offre 600 millions de francs guinéens au Syli national…

CONAKRY-Le Consortium SMB-Winning a offert ce lundi 10 juin 2019 un montant de Six-cents millions de francs guinéens au Syli national de Guinée qui doit prendre part à la Coupe d’Afrique Egypte 2019.

En remettant le chèque aux membres du Comité national de soutien au syli national, le Président du Conseil d’Administration du Consortium, M. Fadi WAZNI, a exprimé toute sa joie de voir l’équipe guinéenne à un rendez-vous aussi important du football africain. M. WAZNI a ensuite formulé des prières pour le onze national guinéen.

« Nous sommes très heureux de contribuer à hauteur de six-cent- millions gnf pour soutenir notre Syli National de Guinée. Nous avons été fiers de la manière très brillante par laquelle ils se sont qualifiés pour la CAN. Nous avons bon espoir et nous comptons sur eux pour qu’ils fassent mieux lors des phases finales. Nous prions pour cela et nous souhaitons qu’ils brandissent très haut les couleurs de la Guinée », a souhaité M. Fadi WAZNI.

De son côté, le président du comité de soutien au syli national, le Général Mathurin Bangoura, satisfait du geste fait par ce consortium a indiqué que c’est une première pour une entreprise basée en Guinée de contribuer à hauteur d’un tel montant.

« Le comité au nom du ministre des sports, voudrait vous remercier très sincèrement pour le geste que vous venez de faire à l’endroit de notre équipe nationale. Depuis que cette caravane a commencé, vous êtes la première entreprise à pouvoir donner un chèque de Six-cent-millions gnf. Recevez donc au nom du comité tous les remerciements pour votre grandiose manifestation », s’est réjoui le président du conseil de ville de Conakry.

Cette cérémonie de remise du chèque de 600 millions de francs guinéens s’est déroulée dans les locaux de la SMB-Winning en présence de quelques membres de son conseil d’administration et ceux du comité de soutien au onze national.

