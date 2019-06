Bantama Sow : "ceux qui ne veulent pas d’une nouvelle Constitution n’ont qu’à quitter…"

CONAKRY- Le Ministre Bantama Sow a fait une nouvelle sortie très musclée à propos de la publication d’une liste des « promoteurs » d’un troisième mandat pour le Président Alpha Condé.

Le Ministre guinéen des sports, de la culture et du patrimoine historique a invité tous les cadres de l’administration à s’aligner derrière le projet de référendum voulu par le Gouvernement du Président Alpha Condé.

« Le Président de la République a été élu sur la base d’un projet de société qu’il doit exécuter pendant un certain nombre de temps (…). C’est lui qui nomme les cadres ; d’abord il nomme un Premier Ministre qui à son tour forme un Gouvernement pour exécuter ce projet de société. Comment quelqu’un qui ne croît pas à ce que le Président de la République veut, ce que le Gouvernement veut, peut être dans son équipe ? C’est comme une équipe de football, à la Coupe d’Afrique des Nations par exemple, comment on peut mettre quelqu’un dans l’effectif s’il ne croit pas en la victoire de la Guinée ? On a vu des gens qui ont soutenu le projet de modification de la Constitution au temps de Lansana Conté, qui sont entrain de dire autre chose aujourd’hui », a déclaré le Ministre Sanoussi Bantama Sow au micro d’Africaguinee.com.

Selon ce cadre du parti au pouvoir, on ne saurait appartenir à une équipe sans partager ses objectifs.

« Ceux qui ne veulent pas du projet de nouvelle Constitution, ils n’ont qu’à quitter leur poste. L’histoire retiendra les actes de chacun.

Tu ne peux pas appartenir à Africaguinee si tu ne crois pas à la ligne éditoriale d’Africaguinee. Tout bon cadre de l’administration qui pense que le Président Alpha Condé l’a nommé pour la Guinée, doit se battre pour que son nom figure sur cette liste du FNDC. Si son nom ne figure pas ce la veut dire qu’il n’est pas dans l’équipe », a estimé le Ministre Bantama Sow.

