Adhésion à la nouvelle constitution : Le parti d’Aboubacar Sylla répond à Ousmane Gaoual…

CONAKRY-Le parti d’Aboubacar Sylla n’a pas tardé à réagir suite à la sortie d’Ousmane Gaoual Diallo. Du berger à la bergère, l’union des forces du changement à travers son responsable de communication soutient que le député uninominal de Gaoual n’excelle que dans la violence verbale.

« Je ne suis pas surpris par ces propos irresponsables d'Ousmane Gaoual contre le Président Aboubacar Sylla. C'est un habitué des faits, un vrai délinquant politique qui ne fait que dans la violence verbale et physique contre des personnalités politiques et pour lesquels faits, il a déjà été poursuivi et condamné par les tribunaux. Ces propos en dit long pour les guinéens sur sa personnalité, son éducation et son état de santé mentale. Je ne suis pas surpris que de tels propos viennent de ce drogué assumé », fustige Bangaly Keita, le chargé de communication de l’Ufc.

Sur le débat en cours, il a indiqué qu’Aboubacar Sylla est allé au siège du RPG sur invitation des responsables de ce parti pour exprimer la position de l'UFC sur la question du référendum pour une nouvelle Constitution, position telle qu'exprimée par les organes et les instances de notre parti.

« Il a dans une démonstration magistrale donné les arguments objectifs et rationnels qui soutiennent notre point de vue, dans le respect des principes républicains et démocratiques. Par contre s'il y a bien quelqu'un qui a ravalé ses propos sur la question de référendum constitutionnel, qui a mangé ses vomissures c'est bien-sûr Cellou Dalein qu'Ousmane Gaoual sert. Lui qui a œuvré en faveur du référendum de 2001 pour le maintien de Lansana Conté au pouvoir et a même parrainé le projet et qui refuse aujourd'hui d'assumer ses choix. Lui qui migre politiquement au gré de ses intérêts égoïstes et matérialistes. Cellou Dalein qui a provoqué l'implosion de l'Opposition Républicaine pour son goût prononcé pour les intérêts pécuniaires. A mon avis Cellou Dalein et toute sa clique, devraient avec un peu de décence se réserver de prendre part à ce débat parce qu'ils n'y ont aucun crédit aux yeux des guinéens », réplique ce proche d’Aboubacar Sylla.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél.: (00224) 655 311 112