Saloum Cissé : "Je maintiens ma position, la loi dit deux mandats…"

CONAKRY- Il avait essuyé une colère noire de la part de certains caciques du parti au pouvoir pour avoir déclaré qu’il sollicite "un troisième mandat pour le RPG et non pour Alpha Condé" en début de second mandat de ce dernier.

Saloum Cissé puisque c’est de lui dont il s’agit campe toujours sur sa position, en dépit du fait qu’il bat aujourd’hui campagne pour l’adoption d’une nouvelle constitution.

Interrogé par Africaguinee.com, ce haut responsable du parti au pouvoir a indiqué qu’il maintient sa position.

« C’est la loi qui le dit, pas moi. C’est la loi qui a dit deux mandats et je n’ai fait qu’interpréter la loi. Je maintiens toujours ma position. La loi dit deux mandats donc, nécessairement il faut être dans l’esprit de la loi », a indiqué le Secrétaire Général du RPG dans une interview qu’il nous a accordé.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

