Nouvelle Constitution : les enseignants, prochaine cible d’Alpha Condé ?

Après avoir obtenu l’adhésion des membres du Gouvernement à son projet de nouvelle Constitution, Alpha Condé cible désormais une couche socioprofessionnelle toute particulière. Les enseignants.

Ce samedi 08 juin un meeting a été animé dans ce sens dans la préfecture de Kankan, l’un de ses bastions.

A cette occasion, le ministre d’Etat, ministre en charge des affaires présidentielle, ministre de la défense, a lancé au nom du chef de l’Etat un appel particulier aux enseignants, en déclarant qu’il compte sur cette couche.

« Le professeur Alpha Condé et le peuple de Guinée sont engagés à accompagner le système éducatif. Nous prenons acte de votre engagement solennel devant la communauté nationale et internationale pour accompagner le peuple de Guinée dans l’encrage et le renforcement du processus démocratique par une nouvelle constitution. Nous comptons sur vous car nous menons le même combat et avons le même objectif », a lancé Dr Mohamed Diané.

Nous y reviendrons !

Depuis Kankan, Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com