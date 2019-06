Important communiqué de la Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications

La Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) informe l’ensemble des équipementiers, professionnels, installateurs, importateurs et revendeurs d’équipements de télécommunications, exploitants et fournisseurs de services de télécommunications que :

· L’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques en République de Guinée sont subordonnés à l’obtention d’une Licence ou d’une Autorisation ;

· Toute personne physique ou morale qui souhaite exercer les activités d’installateurs d’équipements de télécommunications est tenue d’obtenir un agrément d’installateur ;

· Les entreprises opérant sur le territoire Guinéen ne peuvent contracter qu’avec des installateurs agréés par l’ARPT et à jour ;

